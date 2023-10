Rap-Star Drake hat eine Karrierepause aus gesundheitlichen Gründen angekündigt. Er werde eine Auszeit von "einem Jahr oder länger" nehmen, um "wieder auf die Beine zu kommen", sagte der 36-jährige Kanadier im Radioprogramm "Table For One".



Es handle sich um "nichts Ernstes", er habe aber seit Jahren "alle möglichen komischen Probleme mit dem Magen" und wolle sich nun um seine Gesundheit kümmern. Er werde "eine Zeit lang keine Musik machen", so Drake weiter und sprach zudem von Verpflichtungen, die er gegenüber Menschen erfüllen wolle, "denen ich Dinge versprochen habe".



Ob sich die Auszeit auch auf bereits geplante Konzerte auswirkt, ist aktuell noch unklar.

Schauspieler Mads Mikkelsen spielte im Bond-Film "James Bond 007: Casino Royale" den Bösewicht Le Chiffre. Das hätte aber auch ganz anders ausgehen können. Der Schauspieler vergaß nämlich das Drehbuch zum Film in einem Flugzeug, wie "Variety" ihn vom Zurich Film Festival zitiert:

Casino Royale war das erste Drehbuch mit meinem Namen auf jeder einzelnen Seite. Das bedeutet auch, dass man selbst schuld ist, wenn man es verliert. Ich stieg in ein Flugzeug, begann es zu lesen und schlief ein. Dann bin ich ausgestiegen und habe es einfach liegen lassen. Mads Mikkelsen Zurich Film Festival via Variety

Das wäre beinahe schliefgegangen. Weil Mads Mikkelsen im Flieger einschlief, hätte er fast seine Rolle im James-Bond-Film verloren. Bildrechte: IMAGO/Future Image

Doch das Glück war auf seiner Seite: Eine Reinigungskraft, die das Drehbuch fand, warf es nämlich einfach weg und wusste dementsprechend nicht, was genau sie da in den Händen hält. Andernfalls hätte das, so sagt er, das Ende seiner Karriere sein können.



Weiter erzählt Mads Mikkelsen übrigens, dass er bis zu seiner Bösewicht-Rolle im Jahr 2006 noch nie einen James-Bond-Film gesehen hatte. Mittlerweile, so sagt er, habe er das aber aufgeholt und sich fast alle Teile des Geheimagenten 007 angeschaut - jedenfalls die mit Daniel Craig in der Hauptrolle. 2006 spielte Mads Mikkelsen die Rolle des Bösewichts "Le Chiffre" in "James Bond 007: Casino Royale". Bildrechte: imago images/ZUMA Press

Als der "Avengers"-Star im vergangenen Jahr in einer Dokuserie erfuhr, dass er sowohl mütterlicher- als auch väterlicherseits das APOE4-Gen vererbt bekommen hat, stellte das seine Welt auf den Kopf. Durch das Gen ist die Möglichkeit, dass Chris Hemsworth an Alzheimer erkrankt, acht- bis zehnmal höher, als bei anderen Menschen. Chris Hemsworth spricht im Interview mit "Men's Health" über seinen Alltag seit der Alzheimer-Prognose. Bildrechte: IMAGO/NurPhoto

Für eine bessere mentale Gesundheit hat der Schauspieler seinen Alltag stark verändert, wie er im Interview mit "Men's Health" erklärt: "Ich habe meine Trainingsverpflichtungen immer sehr konsequent eingehalten, aber in letzter Zeit habe ich wirklich gespürt, wie wichtig es ist, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, ohne äußere Stimme oder Stimulation - und sich Zeit für die Stille zu nehmen."



Auch am Abend versuche der 40-Jährige, Ablenkungen und Unruhe aus dem Weg zu gehen, wie er erzählt: "Ich versuche mich eine Stunde vor dem Schlafengehen vom Bildschirm fernzuhalten - und die meisten Abende zu lesen. Das hilft auf jeden Fall!"



Für Chris Hemsworth stand von Anfang an fest, dass er die Krankheit zu keinem Tabuthema machen wolle. Bereits in der Dokuserie sprach er über die Ergebnisse seiner Untersuchung. Ruhe und Zeit für sich nimmt sich Chris Hemsworth seit der Prognose, die er im vergangenen Jahr von Ärzten erhalten hat. Bildrechte: IMAGO/ABACAPRESS

