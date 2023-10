Aktuell feiert Carla Bruni ein Model-Comeback. Nicht nur, dass sie in der Doku "The Super Models" neben Kolleginnen wie Naomi Campbell und Cindy Crawford brilliert. Die Italienerin und Wahl-Französin schwebt auch wieder regelmäßig über Laufstege.



Doch es ist nicht immer alles Gold, was glänzt: Nach außen hin wirkt Carla Brunis Leben perfekt, dabei bekam es vor gar nicht allzu langer Zeit Risse.



Wie bei ihrer Model-Kollegin Linda Evangelista, wurde auch bei Carla Bruni Krebs diagnostiziert - zum Glück in einem sehr frühen Stadium: