"Fluch und Segen" zugleich, das sagt Emma Heming-Willis über die Demenz-Diagnose ihres Mannes Bruce Willis. Zum ersten Mal spricht die 45-Jährige in einem Fernsehinterview über die Erkrankung des Hollywoodstars.



In der "Today"-Show beim Sender NBC erklärte sie, dass es erleichternd war, zu wissen, "was mit Bruce los ist". Dennoch sei eine solche Diagnose für die ganze Familie niederschmetternd gewesen.



Sie müsse sich deshalb jeden Tag auch für ihre beiden Kinder zusammenreißen, um "nicht in Kummer und Traurigkeit zu versinken", sondern die schönen Dinge im Leben und im Alltag zu sehen und zu schätzen.