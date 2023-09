31.08.2023 | Vergewaltigungsvorwürfe - Teilerfolg für Nick Carter

Mehrere Frauen werfen Popstar Nick Carter schwere sexuelle Vergehen vor. In einem Fall konnte der 43-Jährige nun einen Teilerfolg feiern.



Sängerin Melissa Schuman wirft Carter vor, sie im Jahr 2002 vergewaltigt zu haben. Im Gegenzug verklagte Carter die 39-Jährige wegen Verleumdung. Nach Angaben des US-Promi-Portals "TMZ" hat Carter diesbezüglich nun einen Teilerfolg vor Gericht errungen. Demnach habe dessen Seite genug Beweise vorgelegt, um eine Gegenklage wegen Verleumdung zu rechtfertigen. Beide Klagen werden nun verhandelt.



Nicht nur Schuman erhebt derartige Anschuldigungen gegen Nick Carter. Nach Angaben von TMZ streben noch zwei weitere Frauen juristische Mittel gegen Carter an. Diese Anschuldigungen seien nicht neu und "nach wie vor vollkommen falsch", so Carters Rechtsbeistand.

Nick Carter wehrt sich juristisch gegen Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs. (Archiv) Bildrechte: dpa

27.08.2023 | Helene Fischer is back!

Helene Fischers Mega-Tour "Rausch" geht weiter: Nach ihrem Bühnenunfall im Juni in Hannover ist die Schlager-Queen wieder live unterwegs. Am Freitag wurde die Tour in Köln fortgesetzt - mit einer sichtlich bewegten Helene Fischer: "Ich bin heute extrem emotional. Wie ihr seht: Mir geht es fantastisch", rief sie den Fans zu.

Von ihren früheren Blessuren ist der Schlagerqueen am Freitag nichts mehr anzumerken, als sie bei den waghalsigen Akrobatik-Szenen mitmacht. So schwingt sie auch wieder am Trapez durch die Luft - allerdings ist die Nummer offenbar etwas entschärft worden. Der Schlusssprung, bei dem Fischer sich vor zwei Monaten verletzt hatte, ist gestrichen. "Ich will diesen Stress nicht mehr erleben", erzählte Fischer im Exklusiv-Interview mit BRISANT.

Akrobatik ja, aber nicht mehr so gefährlich wie noch im Juni: Helene Fischer bei ihrem Konzert in Köln am Freitag (25.8.) Bildrechte: dpa

Natürlich habe ich mich wieder der Herausforderung gestellt, ich wollte unbedingt Akrobatik machen. [...] Ihr könnt mir eines glauben: Ich bin nicht leichtsinnig. Wir haben alles ganz, ganz sicher gemacht, und wir wollen einfach alle gemeinsam eine schöne Show genießen. Helene Fischer dpa

Bis zum 2. September spielt Helene Fischer noch in Köln. Nach Veranstalter-Angaben wurden für die Konzerte mehr als 100.000 Karten verkauft.

26.08.2023 | R. Kelly muss Opfern 10 Millionen Dollar zahlen

Wie das Portal "TMZ" unter Berufung auf eingesehene Gerichtsdokumente berichtet, sollen Ex-Popstar R. Kelly und sein Manager seinen Opfern Beträge in einer Gesamthöhe von 10,5 Millionen US-Dollar zahlen.



Der Grund für die Strafe: Sänger R. Kelly und sein Manager Donnell Russell sollen im Jahr 2018 mit Drohungen versucht haben, die Vorführung der Dokuserie "Surviving R. Kelly" zu verhindern. Zunächst seien die in der Dokumentation vorkommenden Frauen und Produzenten eingeschüchtert worden, um das Event abzusagen. Als dies nicht ausreichend funktionierte, sei von Kelly und Russell die Drohung, dass "jemand den Ort kaputt schießen" würde, ausgesprochen worden.



Anschließend sei die Vorführung der Serie tatsächlich abgesagt worden. Die Opfer des Sängers hatten daraufhin geklagt, da sie laut eigenen Angaben weitere posttraumatische Belastungsstörungen sowie Panikattacken erlitten. Laut Bericht hat ein New Yorker Gericht dieser Klage nun Recht gegeben.



R. Kelly war im Juni 2022 wegen des Vorwurfs, Minderjährige ausgebeutet und missbraucht zu haben, zu einer 30-jährigen Haftstrafe verurteilt worden. Ein weiterer Schuldspruch folge in diesem Jahr - wegen Anfertigung von Kinderpornografie und Sex mit Minderjährigen. Insgesamt 31 Jahre muss der ehemalige R&B-Sänger in Haft verbringen. 31 Jahre muss der Sänger im Gefängnis verbringen. Bildrechte: imago images/POP-EYE

24.08.2023 | Halle Berry und ihr Ex-Mann einigen sich im Scheidungsstreit

Fast acht Jahre sind sie schon kein Paar mehr, doch erst jetzt konnten Halle Berry (57) und ihr Ex Olivier Martinez (57) ein wichtiges Detail ihrer Scheidung klären: Es geht um viel Geld für den gemeinsamen Sohn Maceo (9).



Zwei US-Magazine konnten die Gerichtsunterlagen einsehen, aus denen hervor geht, dass Halle Berry monatlich 8.000 Dollar (ungefähr 7.400 Euro) Kindesunterhalt an Martinez zahlen wird.



Berry soll auch für die französische Privatschule, die der Junge in Los Angeles besucht, sowie für Krankenversorgung und Therapiestunden aufkommen. Die Einigung vor einem Gericht in Los Angeles beinhalte zudem genaue Absprachen, etwa welche Feiertage oder Urlaube der Junge mit Vater oder Mutter verbringt.



Die beiden teilen sich das Sorgerecht für ihren Sohn.

Fast drei Jahre waren sie verheiratet, dann trennten sich die Wege von Halle Berry und Olivier Martinez im Jahr 2015. Bildrechte: IMAGO / Pond5 Images

22.08.2023 | Rihanna zum zweiten Mal Mutter

Huch, das kommt überraschend: Megastar Rihanna soll ihr zweites Kind bekommen haben - und das schon vor ein paar Wochen! Das US-Promi-Portal "TMZ" berichtet unter Berufung auf gut informierte Quellen, das zweite Kind mit Rapper A$AP Rocky sei am 3. August in Los Angeles geboren worden. Eine offizielle Bestätigung von Rihanna gibt es noch nicht.

"Wir wissen den Namen des Kindes noch nicht, aber wir wissen, dass er mit 'R' beginnt und es ein Junge ist", meldet "TMZ" weiter. Rihannas erstes Kind, ein Sohn, heißt RZA Athelston Mayers. Man darf also gespannt sein, wie Baby Nummer 2 heißen wird... Rihanna und A$AP Rocky sind nun offenbar zu viert. Bildrechte: IMAGO / NurPhoto

21.08.2023 | Guido-Maria Kretschmer trauert um seinen Vater

Mit einem emotionalen Post meldet sich Designer Guido-Maria Kretschmer bei seinen Fans und trauert um seinen Vater Erich Kretschmer. "In der vergangenen Woche hat mein so geliebter Vater seine Flügel ausgebreitet und ist von uns gegangen", schreibt er auf Instagram.