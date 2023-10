Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so unglücklich.

Liebes-Beichte nach 24 Ehejahren? David und Victoria Beckham reden Klartext: In ihrer frisch erschienenen Netflix-Doku "Beckham" gibt das Power Couple nie dagewesene Einblicke in sein Familien- und Eheleben - samt Höhen und Tiefen. Die überraschendsten Enthüllungen:

Bis 2003 standen bei den Beckhams alle Zeichen auf Happy Family. Bis Affärengerüchte um David und seine persönliche Assistentin Rebecca Loos die Runde machten. Der Fußballer und seine Assistentin sollen sich während Davids Zeit bei Real Madrid näher gekommen sein. Bisher dementierte das Ehepaar die Gerüchte. In der am Mittwoch (04.10.23) erschienenen vierteiligen Doku gibt Victoria nun aber zu, dass die Monate danach die "härtesten" ihres Lebens waren und dass sie nicht mehr das Gefühl hatte, dass sie und David als Paar "zusammengehören".

Auch David Beckham spricht in der Doku darüber, wie ihn die Affären-Spekulationen persönlich getroffen haben. "Es gab einige furchtbare Geschichten, mit denen schwer umzugehen war. Es war das erste Mal, dass ich und Victoria in unserer Ehe unter solchem Druck standen." Er habe sich "jeden Tag körperlich krank" gefühlt. Ob David seine Victoria aber nun wirklich betrogen hat, bleibt nach wie vor offen.

Ein weiterer Tiefpunkt in der Ehe der Beckhams: Im Jahr 2005 verpasste David die Geburt seines jüngsten Sohnes Cruz. Der Grund: ein Fotoshooting mit den Mega-Stars Jennifer Lopez und Beyoncé.



Eine britische Zeitung titelte damals mit Bezug auf Victoria Beckhams Spitznamen "Posh Spice": "Was würde Posh sagen?"



Victorias knappe Antwort in der Doku: "Ich kann Euch sagen, was Posh sagen würde. Posh war stinksauer."