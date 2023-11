Die Polizei erschien mit einem Großaufgebot, sperrte das Gelände um die Schule weiträumig ab. Hubschrauber kreisten über der Gegend, auch Drohnen waren im Einsatz.



Spezialkräfte durchsuchten die Schule und brachten nach und nach die Schüler aus dem Gebäude. Die hatten sich zusammen mit ihren Lehrern in den Klassenräumen eingeschlossen. Insgesamt wurden rund 1.000 Schüler in Sicherheit gebracht.



Am Nachmittag beendeten die Einsatzkräfte dann die Durchsuchung in der Schule. Es habe keinen Hinweis auf einen Verbleib der Täter in dem Gebäude gegeben, so ein Sprecher. Am Donnerstagmorgen (09.11.) ist der Schulbetrieb wieder aufgenommen worden.