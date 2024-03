Was in Deutschland zu Ostern der Hase ist, ist in Italien die Taube - und zwar in Form eines leckeren Gebäcks: der Colomba Pasquale. Ein fluffiger Hefekuchen, der beim traditionellen italienischen Osterpicknick als Nachtisch serviert wird.



Wer die Colomba stilecht backen möchte, kann sich die Backform aus Papier in Form einer Friedenstaube mit aufgespannten Flügeln im Internet bestellen. Sieht schön aus, ist aber kein Muss. Lecker schmeckt die Ostertaube auch aus einer herkömmlichen Springform.

Zutaten:

150 ml lauwarme Milch

500 g Mehl

5 Eigelb

1 Ei

150 g Butter

130 g Zucker

1 Päckchen/Würfel Hefe

1 Päckchen Vanillezucker

150 g Orangeat

1 Bio-Orange bzw. abgeriebene Orangenschale

Hagelzucker (zum Bestreuen)

Mandeln (zum Bestreuen)

Puderzucker (zum Bestäuben)

1 Prise Salz

Zubereitung:

Die Hefe in einer Schüssel mit der warmen Milch, einer Prise Salz und einer Prise Zucker verrühren. Dann mit etwas Mehl bestäuben und zugedeckt an einem warmen Ort für ungefähr 30 Minuten gehen lassen. Anschließend den restlichen Zucker, das restliche Mehl, die Butter, die Eigelb, etwas abgeriebene Orangenschale und den Vanillezucker in die Schüssel geben und zu einem festen Teig verkneten. Dann das Orangeat zugeben und den Teig noch einmal ordentlich durchkneten, bevor er zu einer großen Kugel geformt wird. Den Teig mit einem Tuch abgedeckt noch einmal für eine Stunde an einem warmen Ort gehen lassen. Während die Teigkugel ruht, die (Colomba-)Backform mit Butter einfetten und mit etwas Mehl bestäuben. Danach den Teig glatt in der Form verteilen und erneut für 30 Minuten gehen lassen. Den Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Anschließend das (ganze) Ei in einer kleinen Schüssel verquirrlen und den Colomba großzügig damit bestreichen. Anschließend mit Hagelzucker und ganzen Mandeln bestreuen und für ungefähr 35 Minuten backen. Vor dem Servieren den Colomba auskühlen lassen und mit Puderzucker bestäuben.

Bildrechte: IMAGO / agefotostock

In der Osterzeit findet man sie in Großbritannien in wirklich jeder Bäckerei: Hot Cross Buns. Ihren Namen verdanken sie dem Kreuz, das auf die süßen Brötchen gespritzt wird. Je nach Geschmack wird das süße Gebäck mit verschiedenen Zutaten gepimpt. Wir haben uns für Schokolade entschieden.

Zutaten:

100 g backstabile Schokotropfen

1 Ei

1 Prise Salz

1/2 unbehandelte Zitrone

530 g Mehl

70 g weiche Butter

2/3 Würfel Hefe

70 g Zucker

1/2 TL Zimt

250 ml Milch

Für die Kreuze:

1 TL Puderzucker

4 EL Aprikosenkonfitüre

75 g Mehl

4-5 EL Wasser

Zubereitung:

Die Milch erhitzen, bis sie lauwarm ist und die Hefe hinein bröseln. Dann das Mehl mit dem Zucker in eine Schüssel geben, die Milch hinzufügen und alles verrühren. Anschließend das Salz, den Zimt, den Zitronenabrieb, die Butter und das Ei ebenfalls dazu geben und alles zu einem glatten Teig verkneten. Zum Schluss die Schokotropfen unterkneten. Den Teig mit einem feuchten Tuch bedecken und an einem warmen Ort für eine Stunde gehen lassen. Er sollte seine Größe etwa verdoppeln. Danach den Teig zu einer Rolle formen und zwölf gleichgroße Brötchen daraus formen. Die werden dann auf ein mit Backpapier belegtes Blech gelegt, abgedeckt und sollen erneut für etwa 30 Minuten an einem warmen Ort gehen. Den Ofen auf 190 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Für den Guss das restliche Mehl und den Puderzucker mischen, Esslöffelweise das Wasser hinzufügen und vermischen, bis eine dickliche Creme entstanden ist. Die in eine Spritztülle füllen und auf jeden Bun ein Kreuz spritzen. Anschließend die Buns für ca. 25 Minuten goldbraun backen. Zum Schluss die Aprikosenkonfitüre in einem kleinen Topf erhitzen, durch ein Sieb streichen und die noch warmen Brötchen damit bepinseln.

Bildrechte: imago images/natashabreen