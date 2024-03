Sie war der Hit der 80er-Jahren: die Boy-Band New Kids on the Block. Nach 40 Jahren Band-Geschichte und elf Jahre nach ihrem letzten Album gibt es nun Nachschub für die Fans. Die Gruppe um die Brüder Jonathan und Jordan Knight, Joey McIntyre, Donnie Wahlberg und Danny Wood hat auf ihrem Instagram-Account eine neue Single sowie ein neues Album angekündigt.

Sie sind immer noch "Kids"

Bis zum 17. Mai müssen sich die Fans noch gedulden, bis es das neue Album "Still Kids" zu hören gibt. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es aber jetzt schon. Zeitgleich mit der Ankündigung des Albums veröffentlichten New Kids on the Block (kurz: NKOTB) bereits die erste Single-Auskopplung "Kids".

In einem Interview mit dem "Rolling Stone" verrät Donnie Wahlberg, was das neue Album für die Fans bereit hält. Demnach sei der Longplayer "das erwachsenste" und gleichzeitig "das spaßigste und angenehmste Album, das wir je gemacht haben".

Nicht das erste Comeback von NKOTB

So ganz scheinen es New Kids on the Block also nicht lassen zu können. 1984 gründete sich die Band, 10 Jahre später gaben NKOTB ihre Trennung bekannt. Eine erste Reunion erfolgte 2008 - inklusive neuem Album und Tour. Nach weiteren fünf Jahren Pause legte die Band 2013 nach - allerdings ohne Tour.



Mit "Still Kids" soll es noch in diesem Jahr wieder zahlreiche Live-Auftritte geben. Mit ihrer "Magic Summer Tour" wollen sich New Kids on the Block durch Nordamerika spielen. Termine in Europa sind bisher nicht bekannt.

Das haben die Mitglieder in der Zwischenzeit gemacht