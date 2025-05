Ganz oben oder besser gesagt unten auf der Liste: München. Hier wird die Herzlichkeit offenbar gerne kalt serviert. Das ergab eine Umfrage des Internet-Portals Internations. 12.500 Expatriates, also Mitarbeiter, die für ihre Firmen im Ausland arbeiten, wurden befragt, wie freundlich sie jeweils aufgenommen worden sind.



Das Urteil für München - letzter Platz im Ranking! Ausgerechnet die Stadt, die zum Oktoberfest Menschen aus aller Welt ins Bierzelt lockt. Aber zu Weißwurschd und Brezn wird wohl gerne mal eine Portion Grantigkeit gereicht.



41 Prozent der Befragten gaben an, dass es ihnen schwer fällt, sich in München kulturell anzupassen. Woran das liegt? Nach Meinung der Community mangelt es der bayrischen Hauptstadt an Gastfreundschaft. Laut den Befragten hängt das zum Beispiel damit zusammen, dass es schwer sei, Freundschaften zu schließen.

Was tun gegen das unfreundliche Image?

Ist der Ruf schon ruiniert, kann man auch ganz offen damit umgehen. Frei nach dem Motto: "Wer ko, der ko" - findet auch Bayern-Experte Professor Anthony Rowley. Der gebürtige Brite erforscht seit Jahrzehnten Bayerns Kultur und Sprache.

Es wäre eine tolle Werbung, wenn man sagt, kommen Sie nach München, die unfreundlichste Stadt der Welt. Genießen Sie unsere herzliche Grantigkeit. Professor Anthony Rowley, Bayern-Experte

Und so sein bisschen kühle Unnahbarkeit kann ja vielleicht auch ganz anziehend wirken.

München ist auf jeden Fall in bester unfreundlicher Gesellschaft. Während die Stadt auf den letzten Platz gewählt wurde, folgen Frankfurt am Main auf Platz 50, Berlin auf Platz 51 und Hamburg auf Platz 52.



Berlin überrascht nicht wirklich - die raue Art der Hauptstädter lässt sich nicht leugnen. Nicht umsonst spricht man von der "Berliner Schnauze". Dementsprechend fühlten sich die Befragten in Berlin nicht willkommen.



Auch die norddeutsche Wortkargheit lädt nicht unbedingt zu Smalltalk und Gastfreundlichkeit ein. Und Frankfurt? Auch hier wird zwischenmenschlich kein Blatt vor den Mund genommen.

Wer mehr Freundlichkeit sucht, sollte laut der Umfrage lieber in die spanische Stadt Málaga ziehen. Im Gegensatz zu München fällt es den Befragten hier deutlich leichter, sich an die Kultur zu gewöhnen. Rund vier von fünf Befragten fühlen sich in Málaga sowohl willkommen als auch zu Hause.

