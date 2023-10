Es ist unglaublich, dass Frank Vaorin das überlebt hat. Der 55-jährige Cuxhavener fiel bei Baumschnittarbeiten vier Meter in die Tiefe - und landete auf einer Zaunstange, die ihn längst aufspießte.



Wie der Klinikverbund Bremen mitteilt, bohrte sich die mehr als einen Meter lange Stange neben seinem After durch den Bauch, vorbei am rechten Dickdarm, an lebenswichtigen Gefäßen und der Leber, durch das Zwerchfell in den Brustkorb. Dort durchstieß sie einige Rippen, ließ die Lunge unverletzt - und kam unterhalb des Schlüsselbeins wieder aus dem Körper heraus.