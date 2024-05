Partymeile als Ort des Schreckens: Beim Einsturz des Restaurants "Medusa Beach Club" an der Playa de Palma auf Mallorca sind am Donnerstagabend (23.05.) mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei seien zudem mindestens 20 Menschen verletzt worden, sieben von ihnen lebensgefährlich. Zur Stunde werde in den Trümmern des Restaurants, das am sogenannten Ballermann in El Arenal liegt, nach möglichen weiteren Opfern gesucht.