Bereits am Donnerstagabend (28.09) konnte die Polizei einen mutmaßlich Tatverdächtigen festnehmen. Dabei soll es sich um einen 20-jährigen Mann handeln, der als Bekannter des Opfers bezeichnet wird, wie die Staatsanwaltschaft Kassel und das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilen.



Der mutmaßliche Täter konnte laut Aussagen der Polizei im zeitlichen Zusammenhang mit dem Verschwinden der Jugendlichen am Waldrand gesichtet werden. Bereits am Abend ihres Verschwindes sei der Mann von der Polizei vernommen worden und aufgrund seiner Aussagen "in den Fokus der Ermittlungen" gerückt. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung sind das Handy des Opfers sowie weitere Beweismittel gefunden worden.



Noch am Freitag (29.09) soll der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt werden. Weitere Ermittlungen dauern noch an.