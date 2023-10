Das seit Mittwochabend (27.09) im nordhessischen Bad Emstal (Landkreis Kassel) vermisste 14-jährige Mädchen ist tot. Der Leichnam der Jugendlichen wurde in einem Waldgebiet gefunden. Ein Mann hatte beim Holzmachen die tote 14-Jährige entdeckt und die Polizei informiert. Rund eine Woche nach dem Fund geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass die Jugendliche erwürgt wurde. Die Obduktion habe Hinweise ergeben, "die sich mit einer Gewalteinwirkung auf den Halsbereich erklären lassen", erklärte die Staatsanwaltschaft Kassel am Mittwoch (04.10.). Weitere toxikologische Untersuchungen wurden in Auftrag gegeben.

Bereits am Donnerstagabend (28.09) konnte die Polizei einen mutmaßlich Tatverdächtigen festnehmen. Dabei soll es sich um einen 20-jährigen Mann handeln, der als Bekannter des Opfers bezeichnet wird, wie die Staatsanwaltschaft Kassel und das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilen.



Der mutmaßliche Täter konnte laut Aussagen der Polizei im zeitlichen Zusammenhang mit dem Verschwinden der Jugendlichen am Waldrand gesichtet werden. Bereits am Abend ihres Verschwindens sei der Mann von der Polizei vernommen worden und aufgrund seiner Aussagen "in den Fokus der Ermittlungen" gerückt. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung sind das Handy des Opfers sowie weitere Beweismittel gefunden worden.



Am Freitag, den 29. September, erließ ein Haftrichter, dem der Taverdächtige vorgeführt wurde, Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Mordes. Der 20-Jährige machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Ihm sei ein Pflichtverteidiger zur Seite gestellt worden.