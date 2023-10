Die Idee, dass respiratorische oder andere ansteckende Viren lang anhaltende Symptome auslösen können, ist nicht neu. Die Corona-Pandemie hat den Fokus auf das Phänomen nach Angaben der BBC aber deutlich verstärkt. Die Studienergebnisse seien nun eine Bestätigung für Patienten, die unter Folgeerscheinungen leiden, so Studienautor Prof. Adrian Martineau gegenüber der BBC. "Nach einer Viruserkrankung können Patienten wirklich unheimlich erschöpft sein. Das ist eine Tatsache und keine bloße Einbildung", so Martineau.



Nach Angaben der Studienleiterin Giulia Vivaldi müssten auch die andauernden Auswirkungen anderer Infektionen bei der weiteren Erforschung von Long Covid erforscht werden. "Diese langwierigen Infektionen sind so schwierig zu diagnostizieren und zu behandeln. Vor allem, weil es an entsprechenden Tests fehlt bei der Vielzahl an möglichen Symptomen", so Vivaldi.