Welchen Führerschein man benötigt, um mit einem Wohnwagen unterwegs zu sein, hängt im Wesentlichen vom Gesamtgewicht des Gespanns ab - also Auto PLUS Wohnwagen und Gepäck. Wer seinen Pkw-Führerschein vor 1999 gemacht hat, hat beim Gespannfahren rechtlich keine Probleme. Er oder sie darf sämtliche auf dem Markt vorhandenen Pkw-Caravan-Kombinationen oder Wohnmobile bis zu 7,5 Tonnen Gesamtmasse fahren. Anders sieht es bei Inhabern des neuen Führerscheins aus. Sie dürfen nur noch mit Fahrzeugen und Gespannen bis zu einem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen unterwegs sein. Wem das nicht reicht, kann im Rahmen eines eintägigen Seminars bei einer Fahrschule den sogenannten B-96-Führerschein machen. Damit dürfen Gespanne bis zu 4,25 Tonnen gefahren werden. Alternativ kann man auch den Anhängerführerschein BE machen. Dann ist das Maximalgewicht der Kombination auf 7 Tonnen zulässige Gesamtmasse aufgestockt.

Ob Wohnmobil oder Wohnwagen - eine verantwortungsvolle Beladung ist für die Sicherheit unerlässlich. Vor allem beim Bremsen oder in engen Kurven kann falsch gelagerte Ladung fatale Auswirkungen haben.



Deshalb belädt man einen Anhänger am besten so, dass sich schwere Sachen wie Campingmöbel, Lebensmittelvorrat oder Vorzelt am Boden in der Nähe der Achsen befinden. Für Leichtgewichte sind die oberen Staukästen reserviert. Alles muss rutschfest gesichert sein und sollte in jedem Fall gleichmäßig verteilt werden. Nur so erzielt man eine optimale Straßenlage und gewährleistet eine optimale Bremswirkung.