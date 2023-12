Wintersport und Klimaschutz - das geht in der Regel nicht zusammen. Jedes Jahr aufs Neue hinterlässt der Skitourismus einen riesengroßen Klima-Fußabdruck.



Ein Großteil davon geht auf das Konto der An- und Abreise. Allein in die Alpen reisen jedes Jahr gut 50 Millionen Touristen - und das in der Regel mit dem eigenen Auto. Gerade einmal fünf Prozent der Urlauber nutzen die Bahn.



Weitere Klimasünder des Wintersports sind die Skilifte, die Hotels und natürlich ganz weit vorn: die Schneekanonen.