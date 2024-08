Finnische Wissenschaftler stellen in der "Helsinki Businessmen Study" sogar die These auf: Wer Urlaub nimmt, kann sein Leben verlängern. Wie das? Ganz simpel: Die Forscher begleiteten fünf Jahre lang rund 1.000 Probanden. Jeder der Studienteilnehmer war im Joballtag regelmäßig Stress ausgesetzt und hatte zudem ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen - sei es durch Rauchen, hohen Blutdruck oder Übergewicht. Das Ergebnis: Diejenigen, die regelmäßig und lange urlaubten (mindestens drei Wochen Jahresurlaub), waren nicht nur körperlich fitter, sondern auch mental gesünder.

Wer es organisieren kann, sollte sich schon den Freitag der letzten Arbeitswoche und die ersten Tage der Rückkehrwoche freihalten.



Damit bauen Sie sich selbst eine Brücke in die Erholung und zurück in die Arbeitswoche. Dann ist das Wochenende, also die nächste Erholungspause, nicht mehr so weit entfernt.