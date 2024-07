Zu einer gelungenen Work-Life-Balance gehört auch, sich regelmäßig von der Arbeit zu erholen. Kurztrip oder Langzeit-Urlaub? Das ist hier die Frage.



Wissenschaftler sind sich tatsächlich uneinig, wie viele Urlaubstage man sich am Stück gönnen sollte. Forscher der finnischen Universität von Tampere appellieren, dass ein Urlaub mindestens acht Tage lang sein sollte. Erst dann fühlten sich die Probanden optimal erholt.



Psychotherapeut Gerhard Zimmermann geht im Interview mit dem "Stern" sogar noch weiter: "Ich empfehle mindestens einmal im Jahr zwei Wochen Urlaub am Stück, besser drei. Bis wirklich eine Erholung eintritt und die Stresshormone im Körper abgebaut werden, können bis zu 14 Tage und in Einzelfällen auch mehr als 14 Tage vergehen."