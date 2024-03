Wann ist der beste Zeitpunkt, um seinen Urlaub zu buchen?

Noch ist es nicht zu spät, um sich günstige Urlaubsangebote für das aktuelle Jahr zu sichern, sagt Reise-Expertin Britta Schön vom gemeinnützigen Verbraucherportal "Finanztip.de".



Bis Ende März / Anfang April gibt es gute Angebote. Dennoch gilt vor allem für die klassischen Ferienzeiten: Der frühe Vogel fängt den Wurm.

Worauf sollte man bei der Urlaubsplanung achten?

Gute und günstige Angebote sind mitunter schnell weg. Um nicht in die Reisefalle zu tappen, sollte man bei der Urlaubsbuchung zum Beispiel auf die gewünschte Hotelkategorie achten. Ist Verpflegung bei dem Angebot mit inbegriffen? Wie ist die Lage - kommt man zu Fuß an den Strand?



Gerade bei Pauschalreisen sollte man sich fragen, ob eine Verpflegung wie all inclusive oder Zusatzangebote wie Fitnessstudio, Animation und Co. wirklich notwendig sind. Denn insbesondere diese Dinge können eine Reise teurer werden lassen.

Lieber über das Reisebüro oder online buchen?

Ob im Reisebüro oder im Internet - die Auswahl und die Preisunterschiede sind groß. Wer sich für seine Reise beraten lassen möchte, ist im Reisebüro natürlich gut aufgehoben. Die Preise und die Konditionen für das jeweilige Urlaubsangebot lassen sich allerdings besser online vergleichen.



Auch eine Last-Minute-Reise kann eine Möglichkeit sein, günstig an einen Urlaub zu kommen. Das lohnt sich allerdings nur für diejenigen, die bei Reisedatum und Reiseziel flexibel sind.



Wer in der Hauptreisezeit in ein bestimmtes Hotel an einen bestimmten Ort reisen möchte, sollte sich von Last-Minute-Urlauben lieber fern halten, rät Britta Schön. Denn das kann teuer werden oder das Hotel sogar ausgebucht sein.

Gut zu wissen: Pauschalreisen kann man jederzeit stornieren! Bei Reisewarnungen bekommt man sein Geld zurück. Dennoch sollte man sich schon vor der Urlaubsbuchung erkundigen, wie eine Erstattung bei dem jeweiligen Anbieter abläuft.

An welchem Wochentag sind Reisen am günstigsten?

Insbesondere auf Onlineportalen verändern sich die Preise regelmäßig. Das liegt am sogenannten "Dynamic Pricing". Hier bestimmen Algorithmen, wie teuer ein Angebot ist. Aber auch Uhrzeit und Wochentage können den Preis beeinflussen.



Laut einer Analyse des Online-Reisebüros "Expedia" sollte man Flugtickets am Sonntag kaufen. Durchschnittlich könne man so rund 20 Prozent sparen, im Vergleich zu einem Ticketkauf an einem Freitag.



Der günstigste Abflugtag sei hingegen der Freitag. Bei internationalen Flügen könne man dadurch bis zu 17 Prozent sparen. Vermeiden sollte man hingegen den Montag als Abflugtag.



Vorsicht: Wer auf Buchungsportalen nach Unterkünften schaut, sollte nicht auf die Tricks der Anbieter hereinfallen. Der Hinweis "Nur noch ein Zimmer verfügbar" solle die Menschen lediglich zum sofortigen Buchen motivieren. "Das ist oft unlauterer Wettbewerb und hat oft mit der Realität nichts zu tun. Lassen Sie sich nicht verunsichern und checken Sie selbst die Hotelseite", sagt Reise-Expertin Britta Schön.

Bildrechte: IMAGO / Panthermedia

Welche Versicherung sollte man vor der Reise abschließen?