Von Deutschland aus kann man mit Nachtzügen in mehr als 25 europäische Metropolen reisen. Das Nachtzug-Netz bietet Verbindungen aus verschiedenen Städten und in alle Himmelsrichtungen an.



Ob von Berlin, Hamburg, München oder Stuttgart: Mit dem Nachtzug kann man bequem nach Paris, Budapest, Wien, Stockholm, Kopenhagen oder Zagreb fahren.



Die Deutsche Bahn bietet hier vor allem Nachtverbindungen mit Sitzplätzen an. Schlafwagen gibt es bei den Verbindungen der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) und Anbietern aus anderen Ländern.