Wer auf der Suche nach einem günstigen Urlaubsziel ist, sollte Albanien und Bulgarien ganz oben auf seine Liste schreiben. Denn, Urlaub in Süd- und Osteuropa ist für Deutsche oft deutlich billiger als in der Heimat. Das zeigt das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Meldung vom 17. Juni 2024. Dabei im Fokus: das Preisniveau bei Gaststätten- und Hoteldienstleistungen.



"Am niedrigsten von allen ausgewählten Urlaubsländern war das Preisniveau in [...] Albanien und Bulgarien", fand das Bundesamt heraus. Dort kosteten Hotels und Restaurantbesuche im April 2024 ganze 54 bzw. 55 Prozent weniger als in Deutschland.



Auch die Türkei war supergünstig. Im Vergleich zu Deutschland zahlte man dort 41 Prozent weniger.

Portugal und Tschechien punkten mit günstigen Hotels

Doch auch andere Reisezielen können preiswerter sein. In Kroatien war es für deutsche Touristen etwa 17 Prozent billiger als zu Hause in Deutschland, in Polen sogar um 19 Prozent.



In Griechenland und Zypern zahlten Urlauberinnen und Urlauber für Gaststätten- und Hoteldienstleistungen 24 Prozent bzw. 23 Prozent weniger als in Deutschland, in Portugal waren es 32 Prozent, in Tschechien sogar ganze 36 Prozent.

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Peter Endig

Wie schlagen sich die beliebtesten Reiseziele der Deutschen?

Laut Handelsblatt zählen zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen - neben der eigenen Heimat - Spanien und Italien. In beiden Ländern urlaubte es sich günstiger als bei uns. In Spanien sogar um ganze 26 Prozent.



Die schlechte Nachricht: In Italien waren es nur 5 Prozent, die man in der Regel weniger zahlt. Obwohl trotzdem gespart wurde, war Italien das Land des Südens mit dem höchsten Preisniveau.

In diesen Ländern ist Urlaub teurer als in Deutschland

Teurer als in Deutschland sind Hotel- und Restaurantbesuche dagegen in Nordeuropa sowie in einigen unserer Nachbarländer. Schweiz-Reisende müssen am tiefsten in die Tasche greifen und kosten dort 49 Prozent mehr als hierzulande. Auch Dänemark und Norwegen sind mehr als 20 Prozent teurer.

Bildrechte: picture alliance / | Daniel Kalker