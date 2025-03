Obwohl die griechischen Inseln ein beliebtes Reiseziel sind, müssen es nicht immer die bekanntesten wie Rhodos, Korfu oder Kreta sein. Die Insel Zakynthos im ionischen Meer lockt mit dem traumhaften Navagio Beach samt altem Schiffswrack.



Wer den perfekten Strandurlaub genießen will, sollte die Dodekanes-Insel Karpathos zwischen Rhodos und Kreta besuchen. Die Besonderheit hier: die süße kleine Kirche Agios Geórgios, die hoch auf einem Felsen einen wunderschönen Ausblick bietet, und unberührte Landschaften.



Die griechische Insel Samos vor dem türkischen Festland begeistert mit malerischen Stränden wie der Potami-Bucht, den Überresten des alten Hafens von Pythagoreion, viel Natur und süßem Muskatwein, für den die Insel bekannt ist.

Ein echter Geheimtipp, den sicher nicht viele kennen, ist die Region Mokra Gora. Sie ist eine der Perlen Westserbiens, ein Tal, das in in das Šargan-Gebirge übergeht. Ein Highlight, um die Region zu erkunden, ist die historische Schmalspurbahn Šargan Eight. Etwa zwei Stunden dauert die Fahrt ab Mokra Gora durch die malerische Landschaft des Gebirges. Dabei geht es über zehn Brücken und durch 22 Tunnel.



Besonders für Naturverbundene hat Mokra Gora viel zu bieten: Must-Sees sind zum Beispiel die Hajdučka-Höhle, die Rote Höhle, der Wasserfall Skakavac und viele Mineralquellen. Kultur bekommen Urlauber im Kloster Rača aus dem 13. Jahrhundert geboten.

Oder wie wäre es stattdessen mit einer Reise in die "Sauna-Region der Welt"? Drei Zugstunden nördlich von Helsinki liegt die finnische Region Jyväskylä. Absolutes Highlight: das Saunadorf Saunakylä in Jämsä. Hier gibt es alles, was das Sauna-Herz begehrt. 25 historische Rauchsaunen, die älteste aus dem Jahr 1796. Natürlich gibt es auch Bademöglichkeiten im angrenzenden See. Ein weiteres Highlight ist Tupaswilla, die größte Rauchsauna der Welt.



Außerdem ist die Region mit ihren vier Nationalparks ein echtes Wanderparadies für die warme Jahreszeit. Besonders sehenswert: der Nationalpark Süd-Konnevesi mit dem 16 Kilometer langen Wanderweg "Drei Berge" und tollen Badeseen. Dazwischen gibt es rund 140.000 versteckte Saunen - so viele wie angeblich in keiner anderen Region der Welt.

London ist schon eine Reise wert, aber wer dem Großstadt-Stress entkommen will, kann gut zwei Stunden Fahrtzeit fernab der Metropole die traumhafte Urlaubsregion East Sussex genießen. Die Südküste Englands hat viel zu bieten: Meer, Geschichte und einzigartige Natur, darunter die weißen Kreidefelsen von Beachy Head - einer der schönsten Aussichtspunkte Englands.



Auch Wanderliebhaber können sich hier richtig austoben. Mehrere Wanderwege wie der South Downs Way führen durch die Küstenregion. Was sich auch lohnt, ist der Ashdown Forest - er soll Inspiration für die Geschichten über Winnie the Pooh gewesen sein.



East Sussex hat auch einen der schönsten Strände der Südküste zu bieten: Camber Sands. Der lädt zu langen Spaziergängen, zum Baden und zum Windsurfen ein. Ganz in der Nähe können Urlauber das Postkartenmotiv schlechthin besuchen: das mittelalterliche Dorf Rye mit seinen niedlichen Gassen, Fachwerkhäusern und der einzigartigen Unterkunft "Mermaid Inn", wo früher Schmuggler und Piraten untergekommen sein sollen.

Die Tarn-Region nordöstlich von Toulouse im Süden Frankreichs ist immer eine Reise wert. Ein Highlight ist die Stadt Albi, die zu den schönsten Städten Südwestfrankreichs zählt und trotzdem nicht sehr bekannt ist. Seit 2010 steht sie mit ihrem mittelalterlichen Flair auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes. Auch das mittelalterliche Bergdorf Cordes-sur-Ciel ist eines der schönsten Frankreichs und macht seinem Namen - über den Wolken - alle Ehre.



Für Weinliebhaber ist Gaillac ein guter Tipp. Die Region ist berühmt für ihre Traditionsweine. Wer Anfang August in der Region ist, sollte das Weinfestival von Gaillac besuchen.



Ob beim Wandern in der Tarn-Schlucht oder beim Kajakfahren - in der Region kommen auch Outdoor-Fans auf ihre Kosten.

Eine traumhafte Alpenlandschaft, uralte Wälder, märchenhafte Dörfer, zwei UNESCO-Welterbestätten und eine Küste mit kristallklarem Wasser - all das in einem Land. Albanien ist eine echte Perle am Mittelmeer. Und ja, das alles kann man für relativ wenig Geld genießen.



Zum Beispiel die Osum-Schlucht: Der Canyon ist spektakuläre 13 Kilometer lang und bis zu 80 Meter hoch und kann mit dem Kanu erkundet werden. Wer es gerne etwas schneller mag, bucht einfach eine Rafting-Tour.



Der Gjipe Beach ist ein Paradies für Camper, denn der Abstellplatz liegt direkt am Strand. In der flachen Bucht besteht auch die Chance, Schildkröten und Delfine zu sehen.



Sehenswert ist auch Berat - die Stadt der tausend Fenster. Unzählige historische Gebäude, viele Moscheen und Kirchen gibt es zu entdecken.

Wer Kultur liebt, wird einen Abstecher nach Guadalajara, Mexikos zweitgrößte Stadt, nicht bereuen. Obwohl Reisende sie oft nicht auf dem Radar haben, quillt die Stadt über vor Museen, Kunstgalerien, Restaurants, Designerläden und Boutique-Hotels.



Ein kulturelles Highlight ist das neue "Plataforma", das seit seiner Eröffnung Anfang 2024 zum führenden Zentrum für zeitgenössische Kunst und zum Spot der kreativen Szene von Guadalajara wurde.



Die Umgebung bietet eine Reihe von Ausflugsmöglichkeiten, zum Beispiel den Chapalasee, das Naturschutzgebiet Bosque la Primavera oder die Bergstadt Mazamitla.

Insel-Feeling der etwas anderen Art versprechen die 18 Färöer-Inseln zwischen Island und Norwegen. Urlauber erwartet eine wilde Mischung aus dramatischen Klippenlandschaften, friedlichen Bergen, Wasserfällen, mehr Schafen als Einwohnern und Erholung in diversen Spa-Hotels. Die Hauptstadt Tórshavn besticht vor allem durch ihr Nachtleben.



Zwei der Inseln sind durch einen neuen Unterwassertunnel miteinander verbunden. Der knapp elf Kilometer lange Sandoyartunnilin verläuft zwischen den Inseln Streymoy und Sandoy. Seine Wände sind mit von den Wikingern inspirierter Kunst geschmückt.

Ein Städtetrip nach Peru gefällig? Dann ist Arequipa unbedingt einen Besuch wert. Wegen ihrer Architektur aus Vulkangestein wird Arequipa auch die "weiße Stadt" genannt. Hier treffen Kolonialbauten, europäisches Flair und die einzigartige Vulkanlandschaft aufeinander.



2000 erklärte die UNESCO das historische Zentrum von Arequipa zum Weltkulturerbe, da einige der denkmalgeschützten Gebäude, vor allem Kirchen und Klöster, in bemerkenswerter Weise erhalten wurden.



Neben historischen Gebäuden gibt es in Arequipa zahlreiche Galerien und Museen.

Wer eine Alternative zu Marrakesch sucht, sollte die marrokanische Küstenstadt Tanger besuchen. Ihr besonderes Flair verleiht ihr ihre Lage zwischen Afrika und Europa, an der Schnittstelle zwischen Atlantik und Mittelmeer.



Zu den schönsten Sehenswürdigkeiten gehören der Sultanspalast, das Kasbah-Museum und die vielen historischen Gebäude in der belebten Medina (Altstadt).



Auch Tauchliebhaber sind in Tanger genau richtig, um die spektakuläre Mischung aus Algen, Unterwasserfelsen und Fischschwärmen zu genießen. Ein weiteres Highlight ist die Herkules-Grotte. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Höhlen, die wahrscheinlich vom Meer im Kalkstein des Gebirges geformt wurden.