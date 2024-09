Wer kennt es nicht: Man liegt am Strand und will seinen Urlaub genießen und sobald sich die wohlverdiente Langeweile anschleicht, checkt man doch seine Mails. Vielleicht kommt sogar ein dienstlicher Anruf.



Sich von den Pflichten abzugrenzen, die nach der Freizeit wieder auf einen warten, ist nicht einfach. Aber dürfen mich meine Vorgesetzten im Urlaub überhaupt anrufen? Und was sind meine Rechte und Pflichten als Arbeitnehmer?