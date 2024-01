Atemberaubende Aussichten in schwindelerregender Höhe: Der Klettersteig am Donnerkogel im österreichischen Salzkammergut ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Eine 40 Meter lange Himmelsleiter schwebt in rund 100 Meter Höhe über einer Schlucht. Selbst für erfahrene Alpinisten eine Herausforderung.