"Ski und Rodel gut" heißt es im Winter auf Bergen und in Skigebieten, aber auch den heimischen Hügeln. Kinder wie Erwachsene haben oft große Freude daran, mit dem Schlitten durch den Schnee zu fahren. Das Risiko beim Skifahren ist bekannt. Die Stiftung "Sicherheit im Skisport“ kam in der Saison 2019/2020 etwa auf 36.000 bis 38.000 deutsche Skifahrer und Snowboarder, die ärztlich behandelt werden mussten. Dass auch Schlittenunfälle mitunter schwere Verletzungen nach sich ziehen können, unterschätzen viele.

Der ADAC hat die Unfalldaten seiner Luftrettung ausgewertet und festgestellt, dass zwischen 2018 und 2021 etwa die Hälfte, nämlich 47 Prozent, der verunglückten Wintersportler mit dem Schlitten unterwegs waren - und deren Verletzungen waren schwerer als die der Ski- und Snowboardfahrer. Letztere mussten meist nach Stürzen behandelt werden, Schlittenfahrer hingegen waren häufig mit einem Baum oder anderen Hindernissen zusammengestoßen. Das führt auch zu unterschiedlich schweren Verletzungen: Schlittenfahrer hatten meist Schädel-Hirn-Traumata, Ski- und Snowboardfahrer eher Verletzungen an Becken und Beinen. Allerdings hat die ADAC Luftrettung in diesem Zeitraum insgesamt nur 93 Personen behandelt. Die Zahl der behandelten Skifahrer und Snowboarder ist bei der Stiftung "Sicherheit im Skisport" deutlich höher. Sie hatte keine Daten zu Schlittenunfällen erhoben.

Schlittenfahren ist also mitnichten ungefährlich. Deshalb hat der ADAC auch in einem Crashtest Unfälle mit dem Schlitten nachgestellt. Dabei wurde ein sogenannter Biofidel-Dummy eingesetzt, der auch in der Körperstruktur einem Menschen nachempfunden ist. Er hat also zum Beispiel Knochen, die brechen können oder Sehnen, die reißen können.