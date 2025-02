Wie das AA mitteilt, werde mit weiteren Erdbeben und seismologischen Aktivitäten vor Ort gerechnet. Daher empfiehlt es Touristen und Reisenden vor Ort, sich von Küstenabschnitten fernzuhalten, an denen Erdrutschgefahr besteht. Der griechische Katastrophenschutz schließt sich diesem Hinweis an und rät außerdem:

Santorini-Reisende können sich in der Krisenvorsorgeliste (ELEFAND) des Auswärtiges Amts registrieren. Es wird außerdem geraten, sich über die Medien, das Hotel und/oder Reiseleiter/-veranstalter über betroffene Gebiete zu informieren.



Ebenfalls wird Menschen vor Ort empfohlen, auf dem Smartphone die Option "Notfallbenachrichtigungen" zu aktivieren. So können per Push-Nachricht und SMS Mitteilungen der griechischen Behörden empfangen werden.



Der griechische Katastrophenschutz bietet außerdem Informationen zu Naturkatastrophen an - auch in deutscher Sprache.