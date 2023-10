Wer eine spektakuläre Aussicht genießen will, für den ist der Leuchtturm "El Faro" im Nordwesten der Insel ein absoultes Must-See! Von der Spitze des 18 Meter hohen Turms hat man nicht nur einen tollen Blick auf den Ort Cala Ratjada, sondern auch auf das Meer. An sonnigen Tagen kann man bis zur Nachbarinsel Menorca schauen. Man erreicht ihn zu Fuß, mit dem Fahrrad, Moped oder Auto.

Ein Tipp: Besonders romantisch ist es dort am frühen Abend. Dann können Sie den Sonnenuntergang mit Meerblick genießen.

Ein Besuch der über Palma thronenden Burganlage lohnt sich nicht nur wegen des grandiosen Panoramablicks, sondern auch wegen der ungewöhnlichen Architektur. Der ringförmige Bau ist das einzig erhaltene Rundschloss in ganz Spanien. Es wurde im 14. Jahrhundert als Königsresidenz und Schutzburg gebaut. Die meiste Zeit wurde es aber als Gefängnis genutzt.

Auch wenn auf Mallorca der Eintritt in die meisten Kirchen kostenlos ist, ist die Església Nova sehr zu empfehlen. Das ungewöhnliche Bauwerk ist das Wahrzeichen des Städtchens Son Servera. Das Besondere? Der Bau musste 1931 aus Mangel an finanziellen Mitteln eingestellt werden, deshalb wurde sie zur unvollendeten Kirche Mallorcas. Heute ist die Kirche eine ausgefallene Kulisse für Konzerte unter freiem Himmel. Und: eine der angesagtesten Hochzeitslocations der Insel.

Wer hofft, ein Mitglied der spanischen Royals zu treffen, könnte hier im Sommer Glück haben. Die Parkanlage ist Teil ihrer Sommerresidenz. Auf etwa 9.155 Quadratmetern gibt es farbenfrohe Blumenbeete, bunte Bougainvilleahecken und mehrere Bronzeskulpturen von Joan Miró. Ein kleines Paradies zum Seele baumeln lassen, mitten in Palma.

Wer ein bisschen Kultur mit einem fantastischen Panoramablick verbinden will, ist in Port de Sóller genau richtig. Das Museu de la Mar gibt einen Einblick in die Geschichte des Hafens, seiner Bewohner, den örtlichen Bootsbau und Fischfang. Zudem können Sie Schiffsmodelle und viele Alltagsgegenstände der vergangenen Jahrhunderte bestaunen.