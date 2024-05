Sommer, Sonne, Ballermann - das ist für Viele der Inbegriff eines gelungenen Strand- und Partyurlaubs auf Mallorca. Die spanischen Behörden sehen das allerdings etwas anders und greifen daher seit 2022 durch. Die Insel will weg vom Billig-Image des Sauftourismus an der Playa de Palma.



Die Behörden der Insel greifen nun zu drastischen Maßnahmen: Seit Samstagabend (11.05.) darf auf offener Straße und am Strand kein Alkohol getrunken mehr werden.



Wird es am Ballermann jetzt gesitteter zugehen?

Bildrechte: IMAGO / localpic



Urlaubern und Einheimischen, die etwa mit geöffneter Bierdose am Strand oder auf öffentlichem Grund erwischt werden, droht nun ein Bußgeld zwischen 500 und 1.500 Euro.

Vom Verbot ausgenommen sind Terrassen von Bars und Restaurants sowie andere ausdrücklich für den Konsum von Alkohol zugelassene Plätze.

Auf den zahlreichen Party-Booten darf weiterhin Alkohol ausgeschenkt werden. Allerdings müssen sie fortan eine Seemeile Abstand zu den vier betroffenen Zonen und Stränden einhalten. Außerdem dürfen sie in diesen Zonen keine Gäste mehr aufnehmen oder absetzen.

Das Verbot gilt für die bei Deutschen beliebte Playa de Palma mit dem berühmt-berüchtigten Ballermann sowie für weitere Party-Zonen: Das "Dekret für verantwortungsvollen Tourismus" betrifft konkret Teile der Gemeinden Palma und Llucmajor sowie die britische Party-Hochburg Magaluf westlich der Inselhauptstadt Palma.

Die Regel gilt darüber hinaus auch für Sant Antoni de Portmany auf Ibiza.

Ballermann-Star Julian Sommer hat Verständnis

Für Ballermann-Sänger Julian Sommer ist das Alkoholverbot am Ballermann nichts Neues: "Jedes Jahr um diese Zeit stehen solche Meldungen in der Presse und es gibt ein Statement der Regierung. Ich bin gespannt, ob es jetzt härter kontrolliert wird", sagte der 26-Jährige.



Obwohl Sommer mit seiner Musik das trinkfreudige Publikum vor Ort anspricht, hat er Verständnis für die Maßnahmen: "Wenn man sieht, wie es morgens an der Playa aussieht, kann man sich ein wenig erklären, warum die Regierung das macht. Es ist nicht ganz unbegründet."

Bildrechte: IMAGO / imagebroker

Party erst ab 18! Wer jünger ist, darf weder in Clubs noch Discos.

Party-Urlauber müssen mit Schuhen und Oberteil bekleidet sein.

Knallharte Zugangskontrollen: Wer in der Warteschlange negativ auffällt (betrunken, aggressiv, Tätowierungen mit Neonazi-Symbolen o.ä.), muss draußen bleiben.

Wer negativ auffällt, bekommt überall Hausverbot! Die Betreiber der Lokale informieren sich gegenseitig und haben zudem einen direkten Kanal zur Polizei eingerichtet.

Drogenkonsum in Partylokalen ist verboten.

Rauchen auf der Restaurant-Terrasse sowie beim Gehen auf offener Straße ist verboten (war es seit 2021, jetzt wird streng kontrolliert).

All-Inklusive mit Alkohol in Ballermann-Hotels ist verboten (war seit 2020 extrem eingeschränkt).

Trinkgelage auf der Straße sind verboten.

Verkauf von Alkohol nach 21:30 Uhr ist verboten.

Megafone, Lautsprecher (Lärmbelästigung) und Kostüme sind verboten.

Herumlaufen mit nacktem Oberkörper an der Promenade ist verboten.

Sex in der Öffentlichkeit/im Auto/am Hotelfenster ist verboten.

Wildpinkeln, Müll hinterlassen und Anpöbeln sich beschwerender Anwohner sind verboten.

Aufblasbare Sexpuppen oder Handtücher mit anzüglichen Bildern sind verboten.

Bei fahrenden Straßenhändlern zu kaufen, ist verboten.

Hütchenspiele oder das Anbieten von Massagen am Strand sind verboten.

Werbung für Alkohol ist verboten.

Aktionen wie das "Flatrate-Saufen“ sind verboten.

Lokale müssen außerdem ihre Außenbereiche von der Straße abgrenzen.

Bars und Discotheken sind verpflichtet, getrennte Ein- und Ausgänge zu haben, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

Bekämpfung der Trink-Exzesse

Die Regionalregierung in Palma hatte zuletzt 2020 ein Gesetzespaket gegen die Exzesse geschnürt, das dann durch die Corona-Pandemie etwas unterging. Nun werden Teile des Gesetzes mittels eines Dekrets geändert.



Zuvor waren lediglich Trinkgelage, sprich der Alkoholkonsum in der Gruppe, auf offener Straße verboten. Nun darf gar kein Alkohol mehr auf offener Straße oder auch am Strand getrunken werden, selbst wenn man allein unterwegs ist.



Das neue Dekret gilt zunächst bis Ende 2027. Danach sei man frohen Mutes, die Exzesse auch ohne strenge Regeln unter Kontrolle bekommen zu können, hieß es in der Mitteilung. Noch unklar ist, mit welcher Strenge die Polizei die neue Verordnung umsetzt.