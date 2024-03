Für Donnerstag (14.03.) hat Verdi hat die Mitarbeiter der Luftsicherheit zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Betroffen sind die Flughäfen Karlsruhe/Baden-Baden, Köln, Berlin, Hamburg und Stuttgart. Damit will die Gewerkschaft den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen für die rund 25.000 Beschäftigten der Branche erhöhen.



Am Freitag (15.03.) soll das Luftsicherheitspersonal dann in Hannover, Dortmund, Weeze, Dresden und Leipzig sowie erneut in Karlsruhe/Baden-Baden die Arbeit niederlegen. Zudem rief Verdi am Flughafen München die Beschäftigten in der Personal- und Warenkontrolle sowie der Frachtkontrolle von Donnerstag um 4.00 Uhr bis Freitag um 6.00 Uhr zum Ausstand auf. Das betrifft vor allem den Bereich Fracht.