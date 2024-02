Ver.di hat das Personal der Luftsicherheit zum Streik aufgerufen. Das heißt: Mitarbeitende der Fluggastkontrolle, in der Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle sowie in Servicebereichen.



Betroffen sind laut ver.di die Flughäfen Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Köln-Bonn, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Erfurt, Frankfurt/Main und Stuttgart. Nach Angaben des Flughafenverbands ADV sollen mehr als 1.100 Flüge ausfallen oder sich verspäten.



Den Auftakt machten die Kontrolleure in Köln-Bonn und Hannover bereits am Mittwochabend (31.01.). Auch in Leipzig/Halle fielen schon Mittwochabend mehrere Verbindungen aus. Erst am Freitag soll ein normaler Flugbetrieb wieder möglich sein.