In Berlin wurden in diesem Jahr ungewöhnlich viele Denguefieber-Fälle gemeldet: Schon 39 Mal konnte die Tropenkrankheit nachgewiesen werden. Zwei Patienten mussten sogar im Krankenhaus behandelt werden. Zum Vergleich: In den Jahren 2015 bis 2019 hat es laut Medizinern etwa 18 Denguefieber-Fälle in Berlin pro Jahr gegeben.



Angesteckt haben sich die Menschen, deren Fälle in Berlin gemeldet wurden, in klassischen Denguefieber-Gebieten wie etwa Asien oder Brasilien.