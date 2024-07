Wer in den Urlaub fährt oder mit der Familie zum Baden geht, will sicher sein, dass die neu gekaufte Sonnencreme hält, was sie verspricht. Erst recht, wenn man in eine teure Marke investiert oder sich für ein Bioprodukt entschieden hat!



Ärgerlich, dass beim aktuellen Sonnencreme-Test von Stiftung Warentest auch hochpreisige und Bio-Produkte ihr Schutz-Versprechen nicht einhalten: Nur die Hälfte der getesteten Produkte hat die Tester überzeugt! In einigen Produkten wurden sogar verbotene Weichmacher gefunden.