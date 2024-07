Mucillagine - was auf Italienisch so melodisch und fast schon lecker klingt, ist in Wahrheit ziemlich unappetitlich und hat sich an der Adria zu einer Plage entwickelt.



Der sogenannte Algenschleim, auch Meeresrotz genannt, lädt so gar nicht zum Baden in der Adria ein und kann den Urlaubern und den Einheimischen den Badeurlaub so richtig vermiesen.



Manchmal sind es nur kleinere Flecken mit viel Platz dazwischen, manchmal ist es aber auch ein dichter Teppich. Was die Urlauber dieses Jahr also vor allem mitbringen müssen: Überwindung.