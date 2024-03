Extra früh aufstehen? Ja, bitte! Jennifer Aniston, Heidi Klum oder Michelle Obama - sie alle sind Teil dieses Clubs und beginnen ihren Tag schon morgens um 5. Aber was genau steckt hinter dem Trend, dem zahlreiche Promis, Unternehmer und viele andere motivierte Menschen folgen? Die wichtigsten Fakten zu dem Trend, der aus den USA kommt, und nun auch bei uns viele Anhänger gefunden hat - und ein wichtiger Kritikpunkt:

5 Uhr Club - Worum geht es bei dem Trend?

Das Wichtigste: Sehr früh aufstehen und viel erledigen, bevor man zur Arbeit geht. Nein, keine Statistiken auswerten oder Mails an den Chef schreiben. Es geht um Meditation, Sport, gesunde Ernährung und persönliche Ziele.



Die These dahinter: Früh morgens haben Menschen die meiste Energie und den stärksten Fokus, da noch keine Ablenkung wartet. Die Stunde am Morgen soll dabei helfen, inneres Wachstum, mehr Kreativität und Zufriedenheit zu erreichen.

Bildrechte: IMAGO / Zoonar

So funktioniert Ansatz 1: Die 20-20-20-Methode

Das Konzept hinter dem "5 AM Club" ("5-Uhr-Club") von Autor Robin Sharma ist eigentlich ziemlich einfach: Es geht um Bewegung, Reflektieren und inneres Wachstum ("move, reflect, grow") - und das in insgesamt 60 Minuten:



Von 5:00 Uhr bis 5:20 Uhr heißt es "move" - direkt aufstehen, wenn der Wecker klingelt und 20 Minuten Sport treiben.

- direkt aufstehen, wenn der Wecker klingelt und 20 Minuten Sport treiben. Danach wird meditiert oder Tagebuch geschrieben ( "reflect ").

"). Schließlich wird von 5:40 bis 6:00 Uhr Bücher lesen, lernen oder seine Ziele überprüfen ("grow") empfohlen.

Bildrechte: IMAGO / Westend61

So funktioniert Ansatz 2: Die SAVERS Methode

Erfunden hat diese zweite Methode in 6 Schritten Hal Elrod. Er ist der Autor des Bestsellers "Miracle Morning - Die Stunde, die alles verändert". Dabei geht es ebenfalls um Besinnung, Bewegung, Schreiben und Lesen - nur in einer anderen Reihenfolge:



S - wie Silence (Ruhe) für Meditation, ein Gebet oder persönliche Reflexion nutzen.

für Meditation, ein Gebet oder persönliche Reflexion nutzen. A - wie Affirmations - Mit positiven Gedanken in den Tag starten, dich selbst motivieren, Ziele und Wünsche aussprechen und das bereits Erreichte reflektieren.

- Mit positiven Gedanken in den Tag starten, dich selbst motivieren, Ziele und Wünsche aussprechen und das bereits Erreichte reflektieren. V - wie Visualization (Visualisierung) - Sich die eigenen Ziele bildlich vorstellen und dadurch erfolgreeich sein.

- Sich die eigenen Ziele bildlich vorstellen und dadurch erfolgreeich sein. E - wie Exercise (Bewegung) - Sport oder leichte Bewegung, Yoga

- Sport oder leichte Bewegung, Yoga R - wie Reading (Lesen) - Jeden Morgen soll man zudem etwas Lesen - am besten etwas, das persönlich oder inhaltlich weiterbringt.

- Jeden Morgen soll man zudem etwas Lesen - am besten etwas, das persönlich oder inhaltlich weiterbringt. S - wie Scribing (Schreiben) - Zeit, auf das Papier zu bringen, was beschäftigt

Miracle Morning - motivierend oder frustrierend?

Selbstoptimierung liegt im Trend - möglichst gesund, fit und produktiv zu sein, ist für viele Menschen ein wichtiges Ziel. Social Media verstärkt das: Viele Posts und Clips auf Instagram oder TikTok zeigen Prominente und Normalsterbliche bei ihrer hochmotivierten 5-Uhr-Morgenroutine.



Und wer die schafft, ist natürlich stolz drauf und will das auch zeigen. Ist der Trend möglicherweise deshalb so erfolgreich, weil man damit so gut angeben kann? Und was macht das mit dem Anspruch, den wir an uns selbst haben?

Bildrechte: IMAGO / Funke Foto Services

"Mangel an Selbstzufriedenheit"?