Am 21. September heißt es wieder "O'zapft is" zum Oktoberfest 2024. Sechs Millionen Besucher werden bis 6. Oktober zur Wiesn erwartet. Die wichtigsten Fragen zum wahrscheinlich größten Volksfest der Welt:

Der Bierpreis für das Oktoberfest 2024 liegt zwischen 13,60 Euro und 15,30 Euro - höher als im letzten Jahr! Damals gab es eine Preisspanne von 12,60 Euro bis 14,90 Euro. Übrigens: Wer nur den Durst löschen will, muss nicht unbedingt zur Maß und damit tief in die Tasche greifen. Wie im Vorjahr gibt es wieder kostenlos Trinkwasser auf dem Festgelände.

Auch beim Essen steigen die Preise! Ein Grund ist die höhere Mehrwertsteuer auf Essen in der Gastronomie, die seit Januar wieder von sieben auf 19 Prozent angehoben wurde. Mit einer Preiserhöhung von etwa 15 Prozent für Weißwurst und Hendl muss man rechnen, sagen die Wiesn-Wirte.

Die Wiesn bleibt ein Viren-Superspreader-Event. Regelmäßig einige Tage nach der Eröffnung füllen sich in München die Arztpraxen überproportional mit hustenden und schniefenden Menschen: die sogenannte Wiesn-Grippe. Denn in den Zelten haben Erkältungsviren beste Bedingungen.

Nein. Die bayerische Landesregierung hat beschlossen, dass das Kiffen auf Volksfesten und in Biergärten verboten ist.

So früh wie möglich reservieren - das ist die sichere Variante. Schon jetzt sind viele buchbare Plätze weg. Tipp: Seit vergangenem Jahr können Gäste, die ihre Reservierung nicht wahrnehmen können, diese auf einer Tauschbörse anbieten. Dort könnte man also noch Glück haben.



Andere Variante: Wer gut zu Fuß ist, stürmt gleich bei der Öffnung des Festgeländes am Morgen zum Zelt seiner Wahl.