Same same but different: Ende des 19. Jahrhunderts grassierte die Tuberkulose in Deutschland so stark, dass eine Lungenheilanstalt nach der anderen aus dem Boden schoss. Auch in Brandenburg, im Landkreis Oberhavel, kämpften die Kranken in Grabowsee ums Überleben.



Der Ort ist von so morbider Schönheit, dass er Filmteams magisch anzieht: Grabowsee diente als Kulisse für "Monuments Men - Ungewöhnliche Helden" oder den Horrorfilm "Heilstätten".