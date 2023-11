Wunschzettel abschicken, Sorgen loswerden oder einfach nur "Danke" sagen: In der schönsten Zeit des Jahres haben Nikolaus & Co. wieder alle Hände voll zu tun! Sie bringen nicht nur die Geschenke, sondern bekommen auch jede Menge Post, die sie beantworten. Eine Freude für Groß und Klein! Kein Wunder, dass Weihnachtsmann, Nikolaus und Christkind viele fleißige Helfer brauchen - und viele Adressen haben.

An den Weihnachtsmann Weihnachtspostfiliale

16798 Himmelpfort



An den Weihnachtsmann Himmelsthür

31137 Hildesheim



An den Weihnachtsmann 99706 Himmelsberg

Der Weihnachtsmann in Himmelpfort hat bis zu 20 Helfer und empfängt auch persönlichen Besuch. Ab dem 16. November nimmt der Weihnachtsmann Donnerstag bis Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr Briefe auch vor Ort entgegen. Die Adresse ist: Weihnachtsmannhaus, Klosterstraße 23, 16798 Himmelpfort. Die Post an den Weihnachtsmann sollte bis zum 3. Advent (17. Dezember) angekommen sein, dann kommt die Antwort noch vor Heiligabend zurück - wenn der Absender auf dem Brief steht.



Im Himmlischen Postamt in Himmelthür arbeiten der Weihnachtsmann und seine Helfer ab dem 22. November. Wer eine Antwort bis zum Fest wünscht, sollte sicherstellen, dass sein Brief bis zum 14. Dezember ankommt.



Das Himmelsberger Weihnachtspostamt im Thüringer Kyffhäuserkreis gibt es seit 29 Jahren. Derzeit würden alle Briefe gesammelt. Mit dem Beantworten starten die Ehrenamtler, sobald der Antwortbrief aus der Druckerei kommt. Am 2. Dezember findet im Weihnachtspostamt der traditionelle Tag der offenen Tür statt. Dann können im alten Backhaus dem Weihnachtsmann höchstpersönlich Wunschzettel, Gemälde und andere Zuschriften übergeben werden.

Bildrechte: IMAGO / Fotostand

An das Christkind 51777 Engelskirchen



An das Christkind 21709 Himmelpforten



An das Christkind 97267 Himmelstadt

Das Christkind in Engelskirchen ist mit seinen Antworten etwas schneller. Deshalb müssen die Wunschzettel auch erst bis zum 21. Dezember eingegangen sein. Wer dem Christkind beim Beantworten der Briefe über die Schulter schauen will, kann das am 15. Dezember (15 bis 18 Uhr) und am 16. und 17. Dezember (13 bis 18 Uhr) auf dem Engelsplatz in Engelskirchen tun.



Auch in Himmelpforten sind Wunschzettel an der richtigen Adresse. Ab dem 1. Dezember ist außerdem die Schreibstube geöffnet.



Das Weihnachtspostamt in Himmelstadt ist ab dem 1. Advent besetzt. Wunschzettel und Weihnachtspost müssen bis zum 17. Dezember ankommen, damit sie vor dem Fest noch beantwortet werden können.

Bildrechte: IMAGO / Funke Foto Services

An den Nikolaus 49681 Nikolausdorf



An den Nikolaus Nikolausplatz

66351 St. Nikolaus