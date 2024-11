Winterdorf in Bayreuth

Wer schon früh Appetit auf Glühwein und gebrannte Mandeln hat, ist in Bayreuth an der richtigen Adresse. Bereits seit 2004 verschiebt die oberfränkische Stadt den Weihnachtsmarkt nach vorn - in den Oktober. Der darf dann aber wegen der noch nicht begonnenen Adventszeit nicht so heißen, sondern nur "Winterdorf". Am Alten Schloss sorgt ein Minidorf aus Holzhütten für Après-Ski-Stimmung.



Zeitraum: 15.10. - 31.12.2024

Bildrechte: IMAGO / Alexander Pohl



Steeler Weihnachtsmarkt in Essen

Seit Anfang November hat einer der ersten Weihnachtsmärkte im Essener Stadtteil Steel geöffnet. Er geht auch ungewöhnlich lange bis ins neue Jahr hinein. In mehr als 70 weihnachtlich dekorierten Hütten werden ausgewählte Produkte und kulinarische Köstlichkeiten präsentiert. Fahrgeschäfte für Kinder gibt es auch.



Zeitraum: 02.11.2024 - 05.01.2025

Bildrechte: IMAGO/Funke Foto Services

Winterzauber in Berlin-Lichtenberg

Riesenrad, Geisterbahn und unzählige weitere Fahrgeschäfte für Kinder und Erwachsene - der Winterzauber an der Landsberger Allee ist eine Mischung aus Volksfest und Weihnachtsmarkt. Waffeln, Glühwein und Bratwurst vom Grill gibt's natürlich auch.



Zeitraum: 1.11. - 30.12.2024

Winterzauber in Hamburg-Wandsbek

Eislaufen in Weihnachtsmarkt-Atmosphäre - das ist der Winterzauber auf dem Wandsbeker Markt. Wie das bei Plus-Temperaturen gehen soll? Mit einem energiesparenden Kunststoffboden auf der Eisbahn! Leckereien im "Alpendorf" und ein Kinderkarussell gibt's auch.



Zeitraum: 1.11.2024 - 1.1.2025



Tipp: Jeden Mittwoch ist hier Familien-Tag. Schlittschuhfahren und Kinderkarussell gibt's dann zum ermäßigten Preis. Und jeden Montag kommen die Lady´s auf ihre Kosten. Bei der Lady´s Night von 18-22 Uhr gibt es das Schlittschuh-Vergnügen und den ersten Glühwein zum halben Preis.

Bildrechte: IMAGO / Panthermedia

Bochumer Weihnacht

Lichtskulpturen, Märchenwald, Eisstockschießen - bei der Bochumer Weihnacht kommt ganz bestimmt keine Langeweile auf. Absolutes Highlight ist der "Fliegende Weihnachtsmann": Zweimal pro Tag schwebt er auf einer 125 Meter langen und 33 Meter hohen Strecke über die Köpfe der Besucher hinweg und erzählt unterwegs eine Weihnachtsgeschichte.



Der "Fliegende Weihnachtsmann" alias Falko Traber stammt aus einer berühmten Artistenfamilie und wird zusätzlich an den Wochenenden an einem geneigten Seil über 84 Meter Luftlinie vom Dach des Sparkassengebäudes heruntergleiten.



Zeitraum: 21.11. - 23.12.2024

Bildrechte: IMAGO / Funke Foto Services

Wernigeröder Weihnachtsmarkt

Einer der schönsten Weihnachtsmärkte im Harz: Es funkelt und glitzert wieder rund um den historischen Marktplatz in Wernigerode. Der Nicolaiplatz bietet neben zahlreichen Verkaufs- und Schlemmerhütten auch eine Lebkuchenwald.



Dazu können Besucher in diesem Jahr im Filmhof im historischen Rathausinnenhof Märchenklassiker und "Die Feuerzangenbowle" auf großer Leinwand schauen.



Tipp: Den besten Blick über das weihnachtliche Wernigerode können Besucher im Riesenrad auf der Angerspitze genießen.



Zeitraum: 22.11. bis 22.12.2024



Auch zwischen den Feiertagen können sich Besucher der Stadt vom 23.12. - 05.01.24 auf ein winterliches Angebot auf dem Wintermarkt freuen.

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Matthias Bein

Lübecker Weihnachtsmarkt

Ab dem 25. November 2024 verwandelt sich Lübeck in die "Weihnachtsstadt des Nordens". Vor dem historischen Rathaus werden bereits seit 1648 jedes Jahr die Buden für den Adventsmarkt aufgebaut.



Ein besonderes Highlight ist das Riesenrad, das alle Jahre wieder über den Weihnachtsständen thront. Und natürlich das Angebot: Ramschware sucht man hier vergebens, dafür gibt es hochwertige Unikate und Köstlichkeiten wie das weltbekannte Marzipan.



Zeitraum: 25.11. - 30.12.2024

Nürnberger Christkindlesmarkt

Der Christkindlesmarkt ist nicht nur einer der schönsten und größten, sondern auch einer der ältesten Weihnachtsmärkte in Deutschland. Traditionell wird der Markt mit dem Prolog des Christkinds eröffnet.



Vor allem kulinarisch hat der Christkindlesmarkt einiges zu bieten, also unbedingt Appetit mitbringen! Zum Glühwein schmecken Nürnberger Lebkuchen, traditionelle Zwetschgenmännle aus getrockneten Pflaumen oder Nürnberger Rostbratwürste besonders gut. Ein Höhepunkt ist der Lichterzug der Nürnberger Kinder am 12.12. um 17:45 Uhr.



Zeitraum: 29.11. - 24.12.2024

Der Historische: Reiterlesmarkt Rothenburg ob der Tauber

Die bayerische Kleinstadt ist allein optisch die perfekte Weihnachtskulisse: Jährlich findet in Rothenburg ob der Tauber der Reiterlesmarkt zwischen mittelalterlichen Marktplatz, Grünem Markt und Kirchplatz sowie im Lichthof am Rathaus statt.



Der Reiterlesmarkt in Rothenburg ob der Tauber hat eine jahrhundertelange Tradition – daher auch der Name: "Reiterle" ist eine Figur aus der germanischen Sagenwelt, die als Abgesandter einer anderen Welt zur Winterzeit mit den Seelen der Verstorbenen durch die Lüfte schwebt. Das "Reiterle" eröffnet den Markt auch: Zunächst kehrt das Reiterle zu Pferde auf dem Marktplatz ein und spricht einen Gruß an die Wartenden.



Ein Blick auf das Rathaus lohnt sich zur Adventszeit! Jeden Abend wird ein selbstgestaltetes Adventsfenster im zweiten Stock eröffnet.



Zeitraum: 29.11. - 23.12.2024

Bildrechte: IMAGO / Peter Widmann

Annaberger Weihnachtsmarkt

Pyramiden, Schwibbögen, Räuchermänner und Co.: Was wäre diese Liste ohne einen Weihnachtsmarkt aus dem Erzgebirge? Highlight in Annaberg-Buchholz ist nicht nur die Kulisse der Altstadt mit der größten spätgotischen Hallenkirche Sachsens, sondern auch die riesengroße Marktpyramide (10,50 Meter), die Wichtelstadt mit bunten Miniatur-Werkstätten und die Weihnachtshütten mit ihren traditionellen Angeboten. Rund 80 Buden in typisch erzgebirgischer Bauweise laden zum Schlendern ein.



Zeitraum: 29.11. - 23.12.2024

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Nico Schimmelpfennig

Erfurter Weihnachtsmarkt

Mehr als 200 Holzhäuser werden jedes Jahr zwischen Domplatz, Fischmarkt, Schlösserbrücke, Anger und Willy-Brandt-Platz aufgebaut. Dazu kommt eine 25 Meter hohe Tanne, eine zwölf Meter hohe Weihnachtspyramide und ein Märchenwald: Der Erfurter Weihnachtsmarkt gilt nicht umsonst als einer der schönsten in ganz Ostdeutschland.



Probieren muss man natürlich die bekannten Spezialitäten, wie das Erfurter Schittchen und die Thüringer Bratwurst.



Zeitraum: 26.11. – 22.12.2024

Aachen: 22.11. – 23.12.2024

Augsburg: 25.11. – 24.12.2024

Baden-Baden: 21.11.2024 – 06.01.2025

Bad Salzuflen: 25.11. - 29.12.2024

Bad Wimpfen: 29.11. - 1.12. & 06. - 08.12. & 13. - 15.12.2024

Berlin-Spandau: 25.11. - 22.12.2024

Bielefeld: 21.11. – 30.12.2024

Braunschweig: 27.11. – 29.12.2024

Bremen: 25.11. – 23.12.2024

Bonn: 22.11. – 22.12.2024

Celle: 25.11. - 29.12.2024

Chemnitz: 29.11. – 23.12.2024

Coburg: 29.11. - 23.12.2024

Cottbus: 25.11. - 23.12.2024

Dachau: 22.11. - 23.12.2024

Darmstadt: 18.11. – 23.12.2024

Dortmund: 21.11. - 30.12.2024

Dresden: 27.11. – 24.12.2024

Essen: 15.11. - 23.12.2024

Esslingen: 26.11. – 22.12.2024

Ettlingen: 28.11. - 29.12.2024

Festung Königstein: 30.11.-1.12 & 7.12.- 8.12. & 14.12.-15.12. & 21.12.-22.12.2024

Frankfurt am Main: 25.11. – 22.12.2024

Freital: 30.11.-1.12 & 9.-10.12.2024

Fulda: 29.11. – 23.12.2024

Gelsenkirchen: 21.11. - 23.12.2024

Goslar: 27.11. - 30.12.2024

Görlitz: 29.11. - 15.12.2024

Göttingen: 25.11. – 29.12.2024

Halle (Saale): 26.11. – 23.12.2024

Hannover: 25.11. – 22.12.2024

Hattingen: 25.11. - 22.12.2024

Heidelberg: 25.11. – 22.12.2024

Kassel: 25.11. – 30.12.2024

Kiel: 21.11. - 23.12.2024

Koblenz: 22.11.2024 – 05.01.2025

Konstanz: 28.11. – 23.12.2024

Leipzig: 26.11. – 23.12.2024

Lindau: 28.11. - 22.12.2024

Lüneburg: 27.11. – 30.12.2024

Magdeburg: 25.11. – 29.12.2024

Mainz: 28.11. – 23.12.2024

Mannheim: 25.11. – 23.12.2024

Michelstadt: 29.11. - 22.12.2024

München: 25.11. – 24.12.2024

Osnabrück: 25.11. – 22.12.2024

Passau: 26.11. – 22.12.2024

Plauen: 26.11. - 22.12.2024

Potsdam: 25.11. – 29.12.2024

Quedlinburg: 27.11. - 22.12.2024

Ravennaschlucht: 22.11.-23.11 & 29.11.-1.12 & 6.12.-8.12. & 13.12.- 15.12.2024

Regensburg: 25.11. – 23.12.2024

Rüdesheim: 21.11. - 23.12.2024

Rostock: 25.11. – 22.12.2024

Schloss Merode: 27.11. - 22.12.2024

Schneeberg: 29.11. - 22.12.2024

Schwarzenberg: 6.12. - 15.12.2024

Schwerin: 25.11. – 30.12.2024

Schwäbisch Gmünd: 28.11. - 22.12.2024

Siegburg: 23.11. - 22.12.2024

Stuttgart: 27.11. –23.12.2024

St. Wendel: 6.12. - 15.12.2024

Suhl: 27.11. - 23.12.2024

Thurnau: 6.12. - 8.12.2024

Trier: 22.11. – 22.12.2024

Ulm: 25.11. – 22.12.2024

Weimar: 26.11.2024 – 05.01.2025

Wiesbaden: 26.11. - 23.12.2024

Würzburg: 29.11. – 23.12.2024

Zwickau: 25.11. – 22.12.2024