Die kleine Nina liebt Weihnachten. Am schönsten ist es, wenn ihre dreizehnköpfige (!) Patchwork-Familie zusammen feiert - so wie vergangenes Jahr, als ihre Oma noch lebte. Für das nahende Fest sieht es aber wenig rosig aus, denn die Vorweihnachtsplanung der Erwachsenen endet im Streit.



Als Stiefpapa Jerry mit Nina und ihrem Bruder Jeremy am Heiligabend auf die Malediven fliegen möchte, fassen die Kinder einen Plan: Um beisammen sein zu können, machen sich alle unbemerkt aus dem Staub. Mit Jerrys Kreditkarten ausgestattet, geht es gut gelaunt an einen geheimen Ort. Jetzt beginnt für die zerstrittenen Eltern nicht nur die Suche, sondern auch das Nachdenken darüber, warum die Kinder lieber miteinander als mit ihnen zusammen sein möchten.



Wenigstens die Kinder scheinen also zu verstehen, worauf es an Weihnachten wirklich ankommt.