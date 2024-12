Die Feiertage sind vorbei: So langsam schwindet die Weihnachtsstimmung und es wird Zeit, den Weihnachtsbaum wieder loszuwerden. Einen einheitlichen Termin gibt es dafür allerdings nicht.



In einigen Haushalten fliegt der Baum bereits am 27. Dezember nach den Festtagen raus. Andere lassen ihren Weihnachtsbaum noch etwas länger stehen. Häufig bis zum 06. Januar - dem Dreikönigstag. In manchen Haushalten bleibt er sogar bis zu Mariä Lichtmess am 2. Februar stehen.