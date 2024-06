Jeder, der volljährig ist, kann eine Vorsorgevollmacht verfassen. Spezielle Formulare sind dafür nicht notwendig. Wichtig ist nur, dass sie unterschrieben ist. Das Bundesjustizministerium bietet kostenlose Formulare zum Ausdrucken an.



Auch Angebote in leichter Sprache gibt es, zum Beispiel für Menschen mit Demenz.



Die Vollmachten dann dort hinterlegen, wo sie leicht gefunden werden können. Auch digitale Varianten, in Form von Chipkarten, gibt es. Das kostet allerdings Geld.