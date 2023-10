Die Vorsorgevollmacht verhindert, dass ein gesetzlich bestellter Betreuer eingesetzt wird. Wer nicht will, dass das Betreuungsgericht einen solchen bestimmt, kann sich mit der Vorsorgevollmacht selbst einen aussuchen. Denn das Gericht bestimmt nicht unbedingt einen nahen Verwandten oder Bekannten zum Bevollmächtigten.



Die Vorsorgevollmacht regelt nur, wer Entscheidungen treffen darf, nicht wie sie zu treffen sind. Wer etwa genaue Wünsche in Sachen medizinischer Betreuung hat - z.B. Beatmung oder künstliche Ernährung - sollte diese zusätzlich in einer Patientenverfügung festhalten.



Aber: Man selbst entscheidet, wie weit eine Vorsorgevollmacht geht. Möglich ist sie für verschiedene Bereiche, etwa die Gesundheitssorge (medizinische Behandlungen, Eingriffe o.ä.), die Vermögenssorge (Geldgeschäfte, Kontoführung, Verträge usw.), Vertretung in Aufenthalts- und Wohnungsangelegenheiten und die Vertretung vor Gericht und bei Behörden. Eine Generalvollmacht deckt alle diese Bereiche ab.



Die Vorsorgevollmacht kann sogar über den eigenen Tod hinaus gelten, etwa wenn es zu Erbstreitigkeiten kommt. Das muss aber ausdrücklich so festgelegt sein.