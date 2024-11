In Deutschland muss jeder Ehegatte nach einer Scheidung grundsätzlich selbst für seinen Unterhalt sorgen. Einen Anspruch gegen den anderen Ehegatten hat nur, wer dazu nicht in der Lage ist und bereits während der Ehe bzw. des Scheidungsverfahrens bestimmte Voraussetzungen erfüllt.



Diese Voraussetzungen sind in den §§ 1570 bis 1576 des Bürgerlichen Gesetzbuchs geregelt. Das besagt, dass in Fällen der Betreuung eines Kindes, aus Altersgründen, wegen Krankheit oder Gebrechen, Erwerbslosigkeit, einem nicht ausreichenden Gehalt oder aufgrund einer Aus-, Fort- oder Weiterbildung Unterhaltszahlungen an den Ex-Ehepartner fällig werden können.



Wird dieser erst nach einer Scheidung arbeitslos, muss der Ex-Partner also keinen Unterhalt leisten.