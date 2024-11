Zweitbeliebtester Feiertag nach Weihnachten

Thanksgiving ist nach Weihnachten der zweitbeliebteste Feiertag in den USA. Jedes Jahr findet das Erntedankfest jeweils am vierten Donnerstag im November statt. 2024 ist das der 28. November. Dazu wird traditionell mit der ganzen Familie bei einem großen Festessen den ganzen Tag über zusammengesessen, gefeiert und - natürlich - gegessen!

Traditionelle Thanksgiving-Gerichte

Die klassischen Speisen für ein Thanksgiving-Menü gehen auf den Ursprung des Feiertags zurück. Beim ersten Erntedankfest im 17. Jahrhundert sollen Pilgerväter und die indigenen Völker die gleichen Grundzutaten für ihr Festmahl verwendet haben wie heute - wie zum Beispiel Mais, Sirup oder Preiselbeeren.

Vorspeise

Zu einem traditionellen Thanksgiving-Festmahl wird aus diesem Grund oftmals als Vorspeise eine Maissuppe - auch "Corn Chowder" genannt - gereicht.

Hauptgang

Der "Star" des Essens ist bei den meisten Familien jedoch ein gefüllter Truthahnbraten. Allein in den USA werden zu dem Fest rund 46 Millionen Truthähne verspeist - wohl auch aus diesem Grund wird Thanksgiving auch "Turkey Day" genannt.

Bildrechte: IMAGO / The Picture Pantry

In klassischen Rezepten besteht die Füllung des bis zu 15 Kilogramm schweren Vogels aus Maisbrot, Zwiebeln, Eiern, Sellerie und Gewürzen. Doch über die Jahre hat wohl jede Familie ihr eigenes Truthahn-Rezept für sich entdeckt und die Füllungen können demzufolge von Familie zu Familie stark variieren.



Zu dem enormen Braten wird oftmals Preiselbeersoße, gebackener Schinken, Kartoffelbrei, Mais, grüne Bohnen, Sellerie und kandierter Süßkartoffelauflauf gereicht.

Thanksgiving-Braten auch vegetarisch oder vegan:

In immer mehr Haushalten setzt man mittlerweile auch auf fleischlose Alternativen. So gibt es Festtags-Braten aus Tofu, Seitan, Pilzen und Hülsenfrüchten mit witzigen Namen wie "Tofurky", "Quorn Turk'y Roast" oder "Vegan Whole Turkey".

Nachspeise

Zum traditionellen Festmahl gehört in den USA neben dem Braten vor allem eines: Kuchen! Ob Pekannusskuchen, Apfelkuchen, Kirschkuchen, Kürbiskuchen oder Süßkartoffelkuchen - hier sind der Kreativität in der Küche keine Grenzen gesetzt.

Bildrechte: IMAGO / Panthermedia

Skurrile Tradition

Nach dem großen Essen heißt es traditionell "Wishbone" brechen. Als "Wishbone" ist hier das Gabelbein des verspeisten Truthahns gemeint. Dabei wird der Knochen von zwei Personen an beiden Enden festgehalten und auseinandergezogen. Wer nach dem Auseinanderziehen das größere Stück des Gabelbeins in der Hand hält, hat - so der Brauch - einen Wunsch frei.

Bildrechte: IMAGO / agefotostock

Paraden, Sport und begnadigte Truthähne

Von der "Thanksgiving Day Parade" durch die Straßen von New York über den Lieblingssport der Amerikaner "Football" bis hin zur "National Dog Show" – den gesamten Feiertag über gibt es zahlreiche Events, Shows und Spiele, die die Menschen in den USA am TV miterleben können.

Einen ganz besonderen Stellenwert an dem Feiertag hat dabei die offizielle Truthahn-Begnadigung durch den US-Präsidenten im Rosengarten des Weißen Hauses, den sich viele Amerikaner im Fernsehen anschauen. Dabei werden jedes Jahr zwei besonders prächtige Truthähne durch den US-Präsidenten begnadigt und können dadurch dem Schicksal ihrer knapp 50 Millionen Artgenossen entkommen.

Bildrechte: IMAGO/ZUMA Press Wire

Das passiert nach dem Thanksgiving-Tag