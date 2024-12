In den letzten Jahren hat sich die Mediensucht bei Kindern und Jugendlichen massiv verstärkt. TikTok, Instagram, aber auch andere Plattformen und Apps sind dafür bekannt, dass sie eine starke Anziehungskraft auf die Nutzenden haben, so dass die eigene Handy- oder Computerzeit weit über das eigentlich geplante Maß hinausgeht. Dies fällt Kindern und Jugendlichen besonders schwer.

Sollten Sie bei Ihren Kinder Anzeichen einer Handysucht erkennen und sich ernsthafte Sorgen machen, so sollten Sie in jedem Fall professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.



Auch Beratungsstellen in Ihrer Nähe können gute Unterstützung bieten.



Mehr Infos zu den wichtigsten Anzeichen, weiterführende Hilfsangebote und einen Test dazu finden Sie hier.