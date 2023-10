Seit Jahrzehnten gibt es die Debatte, ob das Abitur in manchen Bundesländern besonders hart und mehr "wert" ist als in anderen. Was ist dran an der Debatte und wieso haben mittlerweile (zu) viele Schülerinnen und Schüler eine Bestnote? Hier die vier wichtigsten Fragen und Antworten:

Wieso gibt es Unterschiede zwischen den Ländern?

Das Schulsystem in Deutschland ist kompliziert. Die Zuständigkeit für das Schulwesen liegt hier nämlich bei den einzelnen Bundesländern. Deswegen können Teile des Schulsystems in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich gestaltet sein und auch die Benotung der Leistung ist in den Bundesländern unterschiedlich festgelegt. Dennoch ist auffallend, dass vor allem in den Ländern, in denen eine besonders hohe Schulqualität vorhanden ist, die Schüler auch am besten abschneiden.

Seit mehr als einem Jahrzehnt sind die Unterschiede zwischen den Bundesländern deutlich zu sehen. Aus diesem Grund hat die Kultusministerkonferenz auch entschieden, das Abitur durch einen gemeinsamen Aufgabenpool nach und nach zu vereinheitlichen und damit vergleichbarer zu machen. Denn in einigen Bundesländern sind bisher die Bewertungsmaßstäbe deutlich härter als in anderen Bundesländern - was wiederum zu einer Benachteiligung in der Bewerbung um einen Studiengang führen kann.

Wie schon in den Jahren zuvor haben laut Bildungsmonitor 2022 der "Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft" die Bundesländer Sachsen, Bayern und Thüringen am besten bei der Bewertung der Kompetenz der Schülerinnen und Schüler abgeschnitten - auch in puncto Einser-Abitur.

Wird das Abitur in Deutschland immer leichter?

Seit Jahren ist eine Tendenz zu besseren Abinoten bundesweit zu beobachten. Vor allem in der Pandemie, war das so, denn der Anteil an Einser-Abiturienten hat in allen Bundesländern stark zugenommen. Laut der "Stuttgarter Zeitung", die sich auf die Notenstatistik der Kultusministerkonferenz vom vergangenen Jahr beruft, hat 2022 in jedem Bundesland mindestens jeder vierte Abiturient eine Durchschnittsnote zwischen 1,0 und 1,9 im Abschlusszeugnis erreicht.

In acht Bundesländern hat demzufolge mindestens ein Drittel der Abiturienten auf einem sehr hohen Niveau abgeschnitten. 2018 hatte laut einer Umfrage der "Rheinischen Post" mehr als jeder vierte Schulabsolvent einen Notenschnitt von mindestens 1,9. Im Jahr 2008 - also zehn Jahre zuvor - war es noch jeder fünfte.

Warum werden die Noten immer besser?

Gründe für die vielen guten Noten gibt es laut Experten viele. Schwierige Fächer könnte man mittlerweile leichter umgehen, die mündlichen Leistungen werden stärker gewichtet und auch der Wettbewerb zwischen den Bundesländern spielt eine Rolle, so der Präsident des Deutschen Lehrerverbands. Möglich könnte auch sein, dass es bei vielen Schülerinnen und Schülern eine allgemeine Leistungssteigerung während der Coronazeit gegeben hat, weil viele Freizeitangebote weggefallen sind.

Zudem hatten die Kultusminister wegen der Pandemie vereinbart, dass die Schüler bei der Benotung nicht schlechter gestellt werden dürfen als die Jahrgänge vor ihnen. Auch gab es pandemiebedingte Prüfungserleichterungen, durch die es, so Heinz-Peter Meidinger, zu einer "Überkompensation der tatsächlichen Nachteile" gekommen ist. Bildrechte: dpa

So wurden Prüfungen nach hinten verschoben, für Klausuren gab es mehr Bearbeitungszeit und Lehrkräfte wurden zu einer "rücksichtsvollen Korrektur" aufgefordert. Doch obwohl die Abiturnoten besser geworden sind, scheint das Leistungsniveau nicht gestiegen zu sein. Schließlich müssten die Ergebnisse der Pisa-Studie auch besser werden - und das ist nach Angaben des Deutschen Lehrerverbands eben derzeit nicht der Fall.

Werden zu viele gute Noten zum Problem?

Angesichts des Anstiegs von Bestnoten warnen Expertinnen und Experten vor einer "Noteninflation". Die vergebenen Noten könnten dadurch immer weniger wert sein - und der Bildungsstandard zugleich sinken. Denn: Bessere Noten sind nicht gleich Ausdruck von besserer Bildung, so der Präsident des Deutschen Lehrerverbands gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland:

Statt nämlich mehr Geld und Ressourcen in schulische Förderung und echte Leistungssteigerung zu investieren, werden die Leistungsanforderungen abgesenkt. Heinz Peter Meidinger Deutscher Lehrerverband

Bildrechte: dpa

Vielen Studienanfängern würden trotz guter Abiturnoten häufig wichtige Grundkenntnisse fehlen. Auch der Hochschulverband warnt und erklärt: "Qualität muss Vorrang vor Quantität haben". Wohl auch aus diesem Grund führen viele Universitäten neuerdings Eignungstests für einige Studiengänge ein, da die Abiturnote als Auswahlkriterium offenbar an Aussagekraft verliert. Mit den Zugangstests wollen die Hochschulen einen fairen Zugang zum Studium schaffen und Schulabgängern ohne Bestnote eine Chance geben.