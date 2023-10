Als Schütteltrauma bezeichnet man eine durch Schütteln verursachte Hirnverletzung bei Kleinkindern und Säuglingen. Sie entsteht, wenn die Kinder geschüttelt werden. Weil sie ihren im Vergleich zum Körper sehr großen Kopf noch nicht selber halten können, schleudert der unkontrolliert hin und her. Das Gehirn wird dabei im Schädel hin- und hergeworfen, was dazu führt, das Blutgefäße und Nervenbahnen reißen. Ein Schütteltrauma kann zu lebenslangen Behinderungen und sogar zum Tod führen.

Das gefährliche an einem Schütteltrauma ist, dass es oft keine äußerlichen Anzeichen gibt oder es nur schwer zu erkennen ist. Nach sehr heftigem Schütteln können Kinder aber Blässe und Reizbarkeit zeigen, aber auch Apathie und Erbrechen bis hin zu Krampfanfällen und Atemstillstand. Um eine Diagnose zu stellen, machen Ärzte zum Beispiel eine Augenhintergrundspiegelung oder ein MRT oder CCT. So können sie Blutungen in der Netzhaut und unter der Hirnhaut feststellen. Diese Befunde gelten als wichtige Symptome für ein Schütteltrauma-Syndrom.

Die häufigste Ursache für ein Schütteltrauma ist Überlastung nach stundenlangem Schreien des Babys. Zwischen der 2. und 6. Lebenswoche schreien Babys im Durchschnitt am längsten: mehr als zwei Stunden am Tag. Danach schreien die Kinder deutlich weniger, nach der 12. Woche sogar weniger als eine Stunde am Tag.



Langanhaltendes Schreien kann für die Eltern belastend sein. Vor allem, weil die Anfälle gerade in den ersten Monaten für die Eltern oft unvorhersehbar und nicht nachvollziehbar sind. In 10 Prozent der Fälle ist das Baby untröstlich, es bleibt unmöglich, das Kind zu beruhigen. Das kann die Eltern hilflos, frustriert und sogar wütend machen.