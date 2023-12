Bei DPD sollte man seine Pakete auch am 20. Dezember aufgeben. Prio- und Expresspakete kommen rechtzeitig an, wenn sie bis Freitag, den 22. Dezember , aufgegeben werden. Für den Versand in andere EU-Länder war der 15. Dezember Frist.

Wer per GLS Pakete innerhalb Deutschlands verschicken will, sollte sie bis Mittwoch, den 20. Dezember, bis 12 Uhr abgeben. Auch dieser Stichtag ist anhand der letzten Jahre geschätzt. Pakete in EU-Nachbarländer sollten vorsichtshalber bis Dienstag, den 19. Dezember abgegeben werden und Pakete in die weiteren EU-Länder bis Montag, den 18. Dezember.



Also: Pakete lieber nicht auf den letzten Drücker verschicken, dann liegen sie rechtzeitig unterm Baum. Wer Geschenke im Onlineshop oder Versandhandel bestellt, sollte sie besser sofort an eine Packstation liefern lassen oder beim Shoppen einen Ablageort angeben. Auch so spart man Zeit!