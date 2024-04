Manchmal geht es ganz schnell: Ein schlimmer Unfall und schon kann man vielleicht nicht mehr selbst entscheiden, welche medizinische Behandlung man möchte. Was dann? Für solche Fälle kann man eine Patientenverfügung erstellen. Darin ist ganz klar geregelt, welche Behandlungen gewünscht sind und welche nicht.

Wichtig beim Verfassen der Patientenverfügung: Beschreiben Sie möglichst genau und konkret, was Sie sich bei bestimmten Krankheitsbildern wünschen. Nur dann sind Ärztinnen und Ärzte verpflichtet, sich an die Verfügung zu halten. Konkrete Fragen, die Sie beantworten sollten, sind zum Beispiel:

Wenn Sie schon eine Krankheit haben, sollten Sie das in dem Schriftstück unbedingt mit erwähnen. Wenn Sie nach ihrem Tod Organe spenden wollen, können Sie das auch in die Patientenverfügung schreiben.



Wichtig: am Ende das Datum des Verfassens nicht vergessen! Experten empfehlen, alle zwei Jahre die Patientenverfügung zu aktualisieren.