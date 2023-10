Eine Situation, der sich die meisten Menschen nicht nur einmal in ihrem Leben stellen müssen: einen Freund, Verwandten oder Angehörigen in den Tod zu begleiten.



Viele macht das hilflos. Denn der Abschied vom Leben ist der schwerste, den die Lebensreise für einen Menschen bereithält. Umso wichtiger ist es, einem Sterbenden beizustehen. Wie macht man das richtig - und was sollte man auf keinen Fall tun? Das vermitteln sogenannte Letzte Hilfe Kurse.